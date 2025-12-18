Arrestan a cubano en Hialeah por robo de caballos; ICE emite orden de detención

Vídeos relacionados:

El arresto en Hialeah de un joven cubano acusado de robar caballos en el centro de Florida volvió a encender las alarmas sobre un fenómeno que preocupa desde hace tiempo a comunidades rurales del sur del estado, y es el robo sistemático de equinos, muchas veces con fines de tráfico ilegal o sacrificio clandestino.

La Oficina del Sheriff del condado de Volusia confirmó que dos de los cuatro caballos robados la semana pasada de una propiedad en Osteen fueron localizados en el sur de Florida, tras una investigación que involucró a varias agencias estatales y federales.

El sospechoso, identificado como Lázaro Benítez Guzmán, de 26 años, fue detenido en Hialeah y enfrenta cargos de hurto mayor y tráfico de propiedad robada.

Las autoridades añadieron un elemento que ha generado especial atención. De acuerdo con Click Orlando, Benítez Guzmán es un inmigrante cubano en situación migratoria irregular, por lo que el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) colocó una orden de detención en su contra, paralela al proceso penal.

El caso sigue abierto y las fuerzas del orden continúan la búsqueda de los otros dos caballos que aún no han sido recuperados.

Más allá del arresto puntual, el caso conecta con una serie de hechos similares registrados en el sur de Florida en los últimos años, algunos de ellos especialmente violentos.

En zonas rurales de Miami-Dade y Broward se han documentado robos de caballos que terminaron con los animales sacrificados y despedazados, presuntamente para vender su carne de forma ilegal.

En varios de esos episodios, los dueños describieron el impacto emocional como devastador, al tratarse de animales criados durante años y considerados parte de la familia.

Activistas y residentes han advertido reiteradamente que no se trata de incidentes aislados. La repetición del patrón, robos nocturnos, traslado de los animales a otros condados y desaparición de su rastro, ha alimentado el temor de una red clandestina que opera aprovechando zonas rurales poco vigiladas.

Para la comunidad cubana en Florida, el caso también reabre un debate incómodo. La mención del estatus migratorio del detenido ocurre en un contexto de mayor escrutinio y endurecimiento de políticas migratorias, donde cualquier delito cometido por un inmigrante irregular suele amplificarse y tiene consecuencias que van más allá del ámbito penal.