Empresario cubanoamericano Benjamín León Jr. confirmado como embajador de EE.UU. en España y Andorra

El empresario y filántropo cubanoamericano Benjamín León Jr. fue confirmado por el Senado de Estados Unidos como nuevo embajador estadounidense ante el Reino de España y el Principado de Andorra, culminando un proceso iniciado a comienzos de año tras su nominación en enero por el entonces presidente electo Donald Trump.

La confirmación fue anunciada oficialmente por la Embajada de Estados Unidos en Madrid en X, donde destacó que León Jr. presentará próximamente sus cartas credenciales ante Su Majestad el Rey Felipe VI y asumirá la misión de promover los intereses estadounidenses y fortalecer la relación bilateral con ambos países.

La legación diplomática expresó además su expectativa por darle la bienvenida en la capital española.

La designación de León Jr. había sido anunciada en enero, cuando Trump anunció en Truth Social su intención de nombrarlo embajador, resaltando su trayectoria personal y profesional, así como su compromiso con los valores de Estados Unidos.

En aquel momento, el nombramiento quedó pendiente de la aprobación del Senado, un paso que ahora ha sido completado.

Nacido en Oriente, Cuba, en 1944, Benjamín León Jr. emigró a Estados Unidos en 1961, con apenas 16 años. Se estableció en Miami junto a su familia, donde comenzó desde cero y desempeñó diversos trabajos, entre ellos lavar platos en el hotel Shelborne, repartir periódicos para el Miami Herald y reponer estantes en tiendas de comestibles.

Esos inicios marcaron una ética de trabajo que más tarde definiría su carrera empresarial.

Junto a su padre, Benjamín León Sr., participó en la creación de una de las primeras empresas de seguros médicos dirigidas a la comunidad hispana en Estados Unidos, un proyecto pionero que facilitó el acceso a servicios de salud para miles de inmigrantes.

De esa experiencia surgiría la Clínica Asociación Cubana (CAC), que en 1973 obtuvo la primera licencia de Organización de Gestión Sanitaria (HMO) en Florida. En 1994, la familia vendió CAC a UnitedHealthCare por aproximadamente 500 millones de dólares.

Posteriormente, León Jr. fundó Leon Medical Centers (LMC), una red de centros médicos que ofrece atención especializada a beneficiarios de Medicare en el área de Miami-Dade, con un enfoque particular en la población hispana y en los adultos mayores.

Bajo su liderazgo, la empresa se consolidó como un referente en la prestación de servicios de salud culturalmente adecuados y accesibles. En 2023, recibió el Premio al Logro Excepcional por su destacada labor en el ámbito médico, un reconocimiento respaldado por instituciones locales del sur de Florida.

La filantropía ha sido otro pilar de su trayectoria. León Jr. ha apoyado durante años causas vinculadas a la salud y la investigación médica, así como organizaciones comunitarias.

En 2024, realizó una donación de 10 millones de dólares para la creación de CasaCuba, un proyecto de la Universidad Internacional de Florida (FIU) destinado a preservar y promover la cultura, la historia y las tradiciones cubanas, concebido como un espacio de investigación y encuentro académico.

Fuera del ámbito sanitario y filantrópico, también es conocido por su afición a la hípica.

Como fundador de Besilu Stables en la década de 1980, se convirtió en una figura destacada en las carreras de caballos de pura sangre, con participación en eventos de alto nivel y una reputación basada en la paciencia y la planificación estratégica.

León Jr. es además un donante destacado del Partido Republicano, y su nombramiento refuerza la presencia de cubanoamericanos en posiciones clave dentro de la administración de Donald Trump.

Junto a él, otros miembros de esa comunidad han sido seleccionados para cargos relevantes, reflejando su peso político y su influencia en la agenda nacional e internacional de Estados Unidos.

La llegada de un exiliado cubano como embajador estadounidense en España, país gobernado actualmente por una coalición de izquierda, añade un elemento particular al escenario diplomático.

Su gestión podría introducir nuevos matices en la relación bilateral y en el enfoque de Washington hacia temas sensibles como los derechos humanos y la democracia en Cuba, en contraste con la postura históricamente más flexible que Madrid ha mantenido hacia La Habana.

Con su confirmación, Benjamín León Jr. inicia una nueva etapa en una trayectoria marcada por el exilio, el emprendimiento y la influencia pública, ahora al frente de una de las representaciones diplomáticas más relevantes de Estados Unidos en Europa.