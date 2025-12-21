Pelotero Andy Pages se pronuncia sobre posible participación con Cuba en el VI Clásico Mundial

Vídeos relacionados:

A menos de tres meses para el inicio del VI Clásico Mundial de Béisbol, la incertidumbre en torno al roster de Equipo Cuba se profundiza con la decisión del jardinero de Los Angeles Dodgers, Andy Pages, de declinar su participación en el torneo.

Inicialmente, el pelotero había aceptado formar parte de la selección, pero recientes informes indican que ha cambiado de parecer.

Según publicó en X Daniel De Malas, CEO del medio Swing Completo, fuentes desde Cuba confirmaron que Andy notificó a la Federación Cubana de Béisbol (FCB) que no está disponible ni interesado en jugar por la Selección Nacional en el Clásico Mundial.

Entre los factores que habrían influido en su decisión, destaca la negativa de la FCB a incluir en el roster a jugadores cubanoamericanos, como el caso de Zach Neto, integrante de los Los Angeles Angels, quien había expresado su deseo de participar.

Además, la designación de Germán Mesa como mánager de la selección nacional tampoco es del agrado de los peloteros de Grandes Ligas para sumarse al equipo.

El cambio de postura del jardinero pinareño ha generado interrogantes entre aficionados y expertos, pues se trataba de uno de los nombres de mayor relevancia en la convocatoria inicial.

Según Swing Completo, la decisión evidencia una desilusión con la política de exclusión de cubanoamericanos, que ha sido percibida como una barrera para conformar un lineup más competitivo.

En los primeros momentos del proyecto, la FCB había prometido reunir un conjunto poderoso capaz de avanzar en la clasificación del torneo internacional que se celebrará en marzo, pero la exclusión de jugadores clave redujo las expectativas y provocó que varios peloteros reconsideraran su participación.

Según el análisis de medios especializados, la ausencia de Pages y otros jugadores importantes podría afectar las aspiraciones de Equipo Cuba de alcanzar un lugar en el podio del Clásico Mundial.

El caso de Pages refleja no solo la tensión entre la Federación y los peloteros cubanoamericanos, sino también la dificultad de mantener la competitividad de la selección nacional frente a políticas internas que limitan la inclusión de talentos disponibles en las Grandes Ligas.