El dolor detrás del éxito de Andy Pagés: Su familia no podrá verlo jugar junto a los Dodgers en la Serie Mundial

El cubano Andy Pagés, una de las figuras jóvenes más prometedoras de los Dodgers de Los Ángeles, vivirá la emoción de disputar la Serie Mundial sin poder compartir el momento con las personas que más quiere: sus padres y su hermana, que permanecen en Cuba y no han podido viajar debido a las restricciones políticas del régimen.

Pagés, de 24 años, explicó al diario Los Angeles Times que mantiene contacto con su familia “solo un par de veces por semana”, cuando la electricidad y la conexión a internet en la isla lo permiten. “Es difícil, pero hemos aprendido a vivir así”, dijo el jardinero pinareño, que no ha podido reencontrarse con sus seres queridos desde una breve visita a la isla en 2023, tras siete años de separación.

El pelotero creció en Mantua, en la provincia de Pinar del Río, donde su padre —carpintero de oficio— le fabricaba los bates con los que comenzó a destacarse. A los 15 años decidió abandonar la isla en busca de un futuro en el béisbol profesional, un camino que lo llevó a varios países del Caribe antes de firmar con los Dodgers en 2018.

Desde entonces, su progreso ha sido constante. En 2025 firmó una temporada estelar con 27 jonrones, 86 carreras impulsadas y un promedio de .272, consolidándose como pieza clave en el lineup angelino. Ese rendimiento fue reconocido cuando recibió el premio “Corazón y entrega” (Heart & Hustle) de los Dodgers, otorgado por la Asociación de Jugadores de MLB a los peloteros que encarnan los valores del juego dentro y fuera del campo.

Pagés también entró en la historia de las Grandes Ligas al convertirse en apenas el tercer jugador nacido en Cuba que alcanza una temporada con 25 o más jonrones y 80 o más impulsadas antes de cumplir 25 años, una marca que solo habían logrado Yordan Álvarez y José Canseco. Su poder ofensivo ya había quedado demostrado cuando conectó varios jonrones consecutivos en julio, consolidándose como uno de los bates más consistentes de los Dodgers.

Su caso refleja una realidad compartida por muchos deportistas cubanos que triunfan lejos de su tierra, pero no logran compartir sus éxitos con la familia por las limitaciones migratorias y el control político del régimen. Mientras sus compañeros celebran junto a sus seres queridos, Pagés brinda a la distancia por quienes solo pueden verlo en una señal débil de televisión o a través de un enlace inestable de internet.

Con talento, disciplina y una madurez poco común para su edad, Andy Pagés no solo se ha ganado el respeto de los aficionados de los Dodgers, sino también el cariño de los cubanos que ven en él un símbolo de superación y esperanza.