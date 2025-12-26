Ana María Polo envía conmovedor mensaje de Navidad y deja un recordatorio a quienes viven en EE.UU.

La reconocida abogada y presentadora cubanoamericana Ana María Polo, figura emblemática de la televisión hispana en Estados Unidos, compartió un emotivo mensaje de Navidad en el que combinó reflexiones personales, fe y un contundente llamado a valorar la democracia y la diversidad.

“Estamos llegando a fin de año y llegó la Navidad”, comenzó diciendo la doctora Polo en un video difundido en sus redes sociales, donde se mostró cercana y natural. “Tengo buena salud, un poco más vieja, más gorda, pero humana, igual que siempre”, añadió entre risas.

La presentadora de Caso Cerrado aseguró creer en los milagros y animó a su audiencia a pedirlos en estas fechas.

“Este es un momento maravilloso para pedir milagros, para pedirle al creador, a quienes ustedes crean, porque creer es lo que importa”.

Polo reconoció que “este año no ha sido fácil para los estadounidenses” y amplió su mensaje al contexto global.

“El mundo también está bastante revuelto y yo creo que ya tenemos que darnos cuenta de que no somos parte nada más que de un país, somos parte de este planeta, de esta humanidad”.

Lo más leído hoy:

En la parte final de su mensaje, la abogada defendió con firmeza los valores democráticos: “Que viva la democracia, que viva la igualdad. Y acuérdense de una cosa, este país es un país de inmigrantes, el mundo entero es de los inmigrantes”.

“Pertenecemos a la tierra y esta tierra hay que cuidarla, balancearla y tratarla con amor. Así que mucho amor para ustedes. Feliz Navidad y un próspero año nuevo”, concluyó.