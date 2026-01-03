Que ha dicho o no dicho Washington sobre el ataque a Venezuela

Ver más

La reacción oficial del gobierno de Estados Unidos al ataque en Venezuela ha sido, por ahora, mínima y deliberadamente ambigua. No existe un comunicado formal en el que la Casa Blanca asuma públicamente la autoría de los bombardeos sobre Caracas y otras zonas del país.​

Sin comunicado formal

La Casa Blanca no ha emitido hasta el momento una declaración oficial detallando objetivos, alcance o base legal de la operación militar en territorio venezolano.​

Preguntado por la prensa, el Pentágono ha remitido las consultas a la Casa Blanca, que “no respondió de inmediato”, lo que deja sin confirmación directa las acusaciones de Caracas.​

Confirmaciones en segundo plano

Aunque no hay reconocimiento público en rueda de prensa, funcionarios estadounidenses han confirmado bajo anonimato a medios como CBS News que el presidente Donald Trump ordenó ataques contra objetivos en Venezuela.​

Washington sí ha dado un paso formal en materia de seguridad consular: el gobierno emitió alertas pidiendo a sus ciudadanos evitar viajar a Venezuela y recomendando a los que están allí que se resguarden, a través de los canales diplomáticos en la región.