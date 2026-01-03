Que ha dicho o no dicho Washington sobre el ataque a Venezuela

El gobierno de EE. UU. ha mantenido una postura ambigua sobre el ataque en Venezuela, sin emitir un comunicado formal. Funcionarios anónimos confirman la orden de Trump, mientras alertas piden evitar viajar al país.

Sábado, 3 Enero, 2026 - 04:30

La reacción oficial del gobierno de Estados Unidos al ataque en Venezuela ha sido, por ahora, mínima y deliberadamente ambigua. No existe un comunicado formal en el que la Casa Blanca asuma públicamente la autoría de los bombardeos sobre Caracas y otras zonas del país.​

Sin comunicado formal

La Casa Blanca no ha emitido hasta el momento una declaración oficial detallando objetivos, alcance o base legal de la operación militar en territorio venezolano.​

Preguntado por la prensa, el Pentágono ha remitido las consultas a la Casa Blanca, que “no respondió de inmediato”, lo que deja sin confirmación directa las acusaciones de Caracas.​

Confirmaciones en segundo plano

Aunque no hay reconocimiento público en rueda de prensa, funcionarios estadounidenses han confirmado bajo anonimato a medios como CBS News que el presidente Donald Trump ordenó ataques contra objetivos en Venezuela.​

Washington sí ha dado un paso formal en materia de seguridad consular: el gobierno emitió alertas pidiendo a sus ciudadanos evitar viajar a Venezuela y recomendando a los que están allí que se resguarden, a través de los canales diplomáticos en la región.

Luis Flores

CEO y cofundador de CiberCuba.com. Cuando tengo tiempo escribo artículos de opinión sobre la realidad cubana vista desde la perspectiva de un emigrante.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

