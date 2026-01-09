Juan Guaidó: “El presidente Trump es un hombre de palabra”

Vídeos relacionados:

El líder opositor venezolano Juan Guaidó afirmó que el presidente de Estados Unidos Donald Trump “es un hombre de palabra”, al asegurar que cumplió compromisos asumidos con él durante un encuentro en el Salón Oval en 2020.

Las declaraciones fueron publicadas por Guaidó en la red social X, acompañadas de una entrevista concedida a Univisión. “El presidente Trump es un hombre de palabra, lo que me dijo en el Salón Oval en 2020 lo ejecutó con firmeza y determinación, después de una pandemia y la no colaboración en ese momento de su secretario de Defensa”, escribió el dirigente opositor.

En una segunda publicación, subrayó que una eventual transición democrática en Venezuela requiere varios pasos, entre ellos la liberación total de los presos políticos, a la que calificó como una prioridad fundamental.

Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela el 23 de enero de 2019, tras desconocer las elecciones presidenciales de 2018, en las que Maduro se atribuyó la victoria en medio de denuncias de fraude. En ese momento, logró el reconocimiento de más de medio centenar de países, incluido Estados Unidos.

Sin embargo, en diciembre de 2022, la Asamblea Nacional venezolana electa en 2015 aprobó la disolución del gobierno interino, con lo cual Guaidó dejó de ser la principal figura institucional de la oposición.

La decisión fue respaldada por 72 diputados, con 29 votos en contra y ocho abstenciones, y marcó el fin formal de su rol como presidente encargado a partir del 5 de enero de 2023.

Las recientes declaraciones de Guaidó reavivan el debate sobre el papel de Estados Unidos en la crisis venezolana y el respaldo de sectores de la oposición a la política de máxima presión impulsada por Trump contra el chavismo.