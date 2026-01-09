Juan Guaidó: “El presidente Trump es un hombre de palabra”

Vídeos relacionados:
El líder opositor venezolano Juan Guaidó afirmó que el presidente de Estados Unidos Donald Trump “es un hombre de palabra”, al asegurar que cumplió compromisos asumidos con él durante un encuentro en el Salón Oval en 2020.
Las declaraciones fueron publicadas por Guaidó en la red social X, acompañadas de una entrevista concedida a Univisión. “El presidente Trump es un hombre de palabra, lo que me dijo en el Salón Oval en 2020 lo ejecutó con firmeza y determinación, después de una pandemia y la no colaboración en ese momento de su secretario de Defensa”, escribió el dirigente opositor.
En una segunda publicación, subrayó que una eventual transición democrática en Venezuela requiere varios pasos, entre ellos la liberación total de los presos políticos, a la que calificó como una prioridad fundamental.
Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela el 23 de enero de 2019, tras desconocer las elecciones presidenciales de 2018, en las que Maduro se atribuyó la victoria en medio de denuncias de fraude. En ese momento, logró el reconocimiento de más de medio centenar de países, incluido Estados Unidos.
Sin embargo, en diciembre de 2022, la Asamblea Nacional venezolana electa en 2015 aprobó la disolución del gobierno interino, con lo cual Guaidó dejó de ser la principal figura institucional de la oposición.
La decisión fue respaldada por 72 diputados, con 29 votos en contra y ocho abstenciones, y marcó el fin formal de su rol como presidente encargado a partir del 5 de enero de 2023.
Las recientes declaraciones de Guaidó reavivan el debate sobre el papel de Estados Unidos en la crisis venezolana y el respaldo de sectores de la oposición a la política de máxima presión impulsada por Trump contra el chavismo.
Preguntas frecuentes sobre la situación política en Venezuela y el papel de Estados Unidos
¿Por qué Juan Guaidó considera que Donald Trump es un "hombre de palabra"?
Juan Guaidó afirmó que Donald Trump cumplió los compromisos asumidos con él durante un encuentro en el Salón Oval en 2020. Guaidó destacó la firmeza y determinación de Trump, incluso tras enfrentar desafíos como la pandemia y la falta de colaboración de su secretario de Defensa en ese momento.
¿Cuál es el papel de Estados Unidos en la transición democrática en Venezuela?
Estados Unidos, bajo la administración de Trump, ha adoptado una política de "máxima presión" contra el régimen chavista. El apoyo de EE.UU. se centra en facilitar una transición democrática y asegurar la libertad de los presos políticos. Además, se han realizado operaciones militares y diplomáticas para ejercer control sobre los recursos estratégicos del país, como el petróleo.
¿Qué posición tiene María Corina Machado frente a la situación actual en Venezuela?
María Corina Machado ha sido una figura destacada en la oposición venezolana y ha llamado a la liberación de todos los presos políticos como una prioridad inmediata. Agradeció a Trump por su firmeza tras la captura de Maduro y ha instado a la comunidad internacional a respaldar la transición democrática en Venezuela.
¿Qué implicaciones tiene el control de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano?
Estados Unidos ha asumido el control del petróleo venezolano como parte de su estrategia para asegurar una transición democrática justa en el país. Este control busca no solo beneficiar a la población venezolana, sino también resarcir a Estados Unidos por antiguas expropiaciones y asegurar sus intereses económicos en la región.
¿Cómo ha reaccionado el chavismo ante las acciones de Estados Unidos?
El chavismo, representado por figuras como Diosdado Cabello, ha mostrado un cambio en su discurso, suavizando su posición frente a EE.UU. Cabello admitió estar "golpeado y con temor" y sugirió la posibilidad de retomar vínculos energéticos con Washington. Esto refleja un intento de rebajar tensiones y buscar una vía de supervivencia económica para el país.
