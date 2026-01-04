La Casa Blanca responde a un viejo mensaje de Biden en el que acusó a Trump de simpatizar con Maduro

Foto con la que Casa Blanca responde a viejo post de Biden

La Casa Blanca reavivó este sábado una vieja publicación del presidente Joe Biden en la red social X (antes Twitter), en la que el entonces candidato demócrata acusaba a Donald Trump de “admirar matones y dictadores como Nicolás Maduro”.

El mensaje original, publicado en junio de 2020, fue republicado con una imagen de la captura de Maduro durante la operación militar estadounidense en Caracas, realizada este 3 de enero.

La publicación fue interpretada como una respuesta irónica de Trump a la crítica que Biden lanzó hace casi seis años.

En el texto de 2020, Biden había escrito: “Trump habla duro sobre Venezuela, pero admira a matones y dictadores como Nicolás Maduro. Como presidente, apoyaré al pueblo venezolano y defenderé la democracia”.

La Casa Blanca compartió ahora ese mismo mensaje acompañado de la foto del momento en que fuerzas estadounidenses capturaban al líder chavista.

El gesto fue calificado como una respuesta política cargada de simbolismo y una muestra de cómo la administración de Trump sigue obsesionada en contrastar sus acciones con las de Biden.

El tuit original de demócrata hacía referencia a una entrevista publicada por Axios el 21 de junio de 2020, en la que el entonces presidente Trump dijo que no descartaba reunirse con Maduro y expresó dudas sobre su decisión de reconocer a Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela.

Esa declaración fue utilizada por los demócratas para acusarlo de falta de firmeza frente a regímenes autoritarios.

Sin embargo, seis años después, la operación que culminó con la captura de Maduro bajo cargos de narcoterrorismo y conspiración criminal ha cambiado el tono del debate político en Washington.