"El pueblo está cansado": cubana en EE.UU. rompe el silencio para denunciar la situación en Cuba

Una cubana residente en Estados Unidos ha generado una amplia reacción en redes sociales tras publicar un video en TikTok en el que denuncia la situación actual en la Isla y expresa su apoyo a quienes se manifiestan dentro del país.

La usuaria, identificada como Ana Menéndez (@ana.menendez89), explicó que decidió abordar un tema que evitó mientras vivía en Cuba. “Hoy voy a hablar de algo que no tuve valor de decir mientras estuve en Cuba, y admiro mucho a los que lo hacen viviendo dentro de la isla”, afirmó.

Aunque aclaró que su contenido habitual no es político, consideró necesario pronunciarse ante la realidad que atraviesa el país: “Sería hipócrita de nuestra parte dejar de hablar de algo que está sucediendo en nuestro país”.

En su mensaje, describió una situación marcada por apagones prolongados, escasez y malestar social. “El pueblo de Cuba está en la calle hace unos días, está cansado, es un pueblo hambriento, un pueblo cansado de llevar más de veinticuatro horas sin luz, por días consecutivos, sin agua”, dijo.

También denunció la represión contra quienes expresan opiniones críticas. “Hoy está en la calle, reprimido, nada más que por decir lo que piensan, hay más de mil presos políticos, muchos jóvenes”, señaló.

Menéndez mencionó además el caso de una joven identificada como Anabensi, de 21 años. “Es una muchacha que admiro mucho porque es realmente muy valiente, y hoy está en la mira solamente por decir lo que piensa acerca de la situación cubana”, afirmó.

La creadora de contenido responsabilizó al sistema político vigente en la Isla por la crisis. “El pueblo está cansado de más de sesenta años de un sistema que no funciona, un sistema que se llama comunismo”, expresó. Asimismo, criticó que se atribuyan las causas de la situación a factores externos: “Están cansados de un sistema que le echa la culpa al resto del mundo de lo que están viviendo, y ellos son los únicos culpables”.

El video concluye con un llamado a visibilizar lo que ocurre en el país: “Quiero aprovechar mis redes, el corto o el largo alcance que puedan tener, para que el mundo también conozca lo que pasa en Cuba… viva Cuba libre”.

La publicación acumula miles de interacciones y más de 200 comentarios, en su mayoría de apoyo. Entre las reacciones, varios usuarios coincidieron en que hablar sobre la situación cubana trasciende la política. “Hablar de Cuba, no es política, es humanidad”, expresó un comentario.

Otros usuarios, incluidos latinoamericanos fuera de la Isla, mostraron solidaridad con los cubanos. “Los venezolanos te entendemos y oramos por el pueblo cubano”, escribió una persona. También se repiten mensajes de preocupación por la situación de familiares en Cuba, como: “Mi mamá hace casi 1 mes sin agua, increíble pero cierto”.

Asimismo, algunos comentarios reflejan el sentimiento de quienes emigraron y no se pronunciaron mientras vivían en la Isla: “Muchos no tuvimos el valor cuando estábamos en Cuba”.

El video se difunde en un contexto de prolongados apagones, escasez de recursos básicos y creciente malestar entre la población, una situación que ha sido denunciada por ciudadanos dentro y fuera del país.