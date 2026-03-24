¡Ya no se esconden! El beso de Daniela Reyes y Rafa Rodríguez en Las Vegas que tiene a todos hablando

Vídeos relacionados:

La influencer cubana Daniela Reyes compartió este martes una historia en su cuenta de Instagram con un romántico beso junto a su novio Rafa Rodríguez en el icónico Fremont Street Experience de Las Vegas, y las redes no tardaron ni un segundo en explotar.

La imagen, tomada como selfie en primer plano, lo dice todo: Rafa con una camiseta de Balmain Paris, Daniela con el pelo negro recogido y gafas de sol, y de fondo la espectacular cubierta LED de Fremont Street y el casino Queen. Una postal de lujo para una pareja que cada vez se muestra con menos filtros.

El viaje a Las Vegas es la última entrega de un romance que arrancó discreto y hoy ya no se esconde. Rafa Rodríguez, empresario cubano radicado en Miami y manager de la clínica Miami Hair Transplant, fue confirmando su relación con Daniela poco a poco: primero con coincidencias en redes, luego con una foto viral celebrando la compra de un Rolls-Royce, y finalmente la hicieron pública el pasado febrero.

Captura Instagram / Daniela Reyes

El primer video oficial de la pareja llegó el 2 de marzo: un abrazo durante un paseo en yate que se hizo viral en cuestión de horas. Ahora, el beso en Instagram sube otro escalón en esta historia que la farándula cubana sigue con lupa.

Daniela ha sido clara desde el principio sobre lo que busca y lo que no tolera. Cuando las críticas arreciaron por su nueva relación, respondió sin rodeos: "Se llaman estándares". Y ante quienes insinuaron que debía ser más discreta, fue igual de directa: "Ser prudente no es ocultar", sino respetar sus propios procesos personales.

El culebrón tiene su cuota de drama extra porque su ex, el reguetonero Yomil Hidalgo, no ha pasado la página en silencio. Desde la ruptura confirmada en junio de 2025, Yomil ha lanzado canciones y mensajes que sus seguidores interpretan como indirectas hacia Daniela y su nueva relación.

La influencer, que acumula más de un millón de seguidores en Instagram, había reconocido que no buscaba pareja cuando conoció a Rafa, pero que él la conquistó con hechos cotidianos, sin grandes gestos vacíos. La vida comienza muchas veces, parece ser su filosofía.