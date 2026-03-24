¡Ya no se esconden! El beso de Daniela Reyes y Rafa Rodríguez en Las Vegas que tiene a todos hablando

Vídeos relacionados:
La influencer cubana Daniela Reyes compartió este martes una historia en su cuenta de Instagram con un romántico beso junto a su novio Rafa Rodríguez en el icónico Fremont Street Experience de Las Vegas, y las redes no tardaron ni un segundo en explotar.
La imagen, tomada como selfie en primer plano, lo dice todo: Rafa con una camiseta de Balmain Paris, Daniela con el pelo negro recogido y gafas de sol, y de fondo la espectacular cubierta LED de Fremont Street y el casino Queen. Una postal de lujo para una pareja que cada vez se muestra con menos filtros.
El viaje a Las Vegas es la última entrega de un romance que arrancó discreto y hoy ya no se esconde. Rafa Rodríguez, empresario cubano radicado en Miami y manager de la clínica Miami Hair Transplant, fue confirmando su relación con Daniela poco a poco: primero con coincidencias en redes, luego con una foto viral celebrando la compra de un Rolls-Royce, y finalmente la hicieron pública el pasado febrero.
El primer video oficial de la pareja llegó el 2 de marzo: un abrazo durante un paseo en yate que se hizo viral en cuestión de horas. Ahora, el beso en Instagram sube otro escalón en esta historia que la farándula cubana sigue con lupa.
Daniela ha sido clara desde el principio sobre lo que busca y lo que no tolera. Cuando las críticas arreciaron por su nueva relación, respondió sin rodeos: "Se llaman estándares". Y ante quienes insinuaron que debía ser más discreta, fue igual de directa: "Ser prudente no es ocultar", sino respetar sus propios procesos personales.
El culebrón tiene su cuota de drama extra porque su ex, el reguetonero Yomil Hidalgo, no ha pasado la página en silencio. Desde la ruptura confirmada en junio de 2025, Yomil ha lanzado canciones y mensajes que sus seguidores interpretan como indirectas hacia Daniela y su nueva relación.
La influencer, que acumula más de un millón de seguidores en Instagram, había reconocido que no buscaba pareja cuando conoció a Rafa, pero que él la conquistó con hechos cotidianos, sin grandes gestos vacíos. La vida comienza muchas veces, parece ser su filosofía.
Preguntas Frecuentes sobre la Relación de Daniela Reyes y Rafa Rodríguez
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo se hizo pública la relación entre Daniela Reyes y Rafa Rodríguez?
La relación se hizo pública cuando Daniela Reyes compartió un video en sus redes sociales donde se le veía junto a Rafa Rodríguez durante un paseo en yate. Este gesto fue seguido por una foto viral de la pareja en Las Vegas, confirmando así su romance.
¿Quién es Rafa Rodríguez, el nuevo novio de Daniela Reyes?
Rafa Rodríguez es un empresario cubano radicado en Miami, conocido por ser el manager de la clínica Miami Hair Transplant. Se ha vinculado sentimentalmente con Daniela Reyes, quien lo ha mencionado como alguien que la cuida y la respeta, en contraste con su relación anterior con el reguetonero Yomil Hidalgo.
¿Cómo ha reaccionado Yomil Hidalgo a la nueva relación de Daniela Reyes?
Yomil Hidalgo ha reaccionado a la nueva relación de Daniela Reyes a través de canciones y mensajes en redes sociales que muchos interpretan como indirectas hacia su ex pareja. El reguetonero parece expresar sentimientos no resueltos a través de su música, lo que ha mantenido el interés público en la situación.
¿Cómo ha manejado Daniela Reyes las críticas hacia su nueva relación?
Daniela Reyes ha sido clara y directa al defender su relación con Rafa Rodríguez. Ha afirmado que ser prudente no significa ocultar su vida personal y que está enfocada en vivir una nueva etapa con alguien que la respeta, sin dejar que las críticas la afecten.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.