Daniela Reyes responde a quienes la critican por ocultar a su nuevo novio: "No me escondo, soy prudente"

La influencer cubana Daniela Reyes salió al paso de las críticas que ha recibido en redes sociales por “esconder” a su nueva pareja sentimental.
En las últimas horas, la también modelo compartió en sus historias de Instagram una serie de mensajes donde aclara por qué prefiere mantener ciertos aspectos de su vida en privado, luego de que algunos seguidores notaran que en sus videos y fotos recientes sigue evitando mostrar a la persona que la acompañaba.
Todo comenzó cuando un usuario comentó: “Daniela, ¿por qué te empeñas en esconder a ese pobre muchacho? Ni siquiera grabaste bien la zona de los espejos para que no se vieran reflejos. Qué triste vivir así la verdad. Disfruten a sus parejas, sean libres de exponer a sus novios sin necesidad de hacer todo un espectáculo de lo que ya sabemos y es obvio”, escribió un internauta.
Ante la oleada de opiniones, Daniela decidió responder directamente: “Muchos mensajes privados y comentarios sobre mi vida, sobre si me escondo o no, o sobre si soy libre…”, publicó junto a emojis que reflejaban desconcierto y silencio.
En una publicación posterior, la influencer se explayó: “La libertad es muy subjetiva, cada quien es libre a su manera. No todo lo que se vive ‘tiene que publicarse para ser real’. No me escondo, soy prudente y no apresuro las cosas por mí misma”.
La creadora de contenido también subrayó que mantener discreción no implica falta de transparencia, sino respeto por sus propios procesos personales: “Privado no es secreto. Es respeto por mis procesos. Llevo años compartiendo mi vida aquí, y aun así siempre ha existido una parte privada. No por miedo ni por vergüenza, sino por elección”.
Finalmente, Daniela dejó un mensaje claro para quienes la presionan a compartir más de su vida amorosa: “Siempre decidiré yo qué compartir, cuándo hacerlo y hasta dónde llegar. No me guío por lo que otros creen que ‘debería’ hacer, sino por lo que me hace sentir en paz a mí”.
Las declaraciones de Daniela Reyes generaron apoyo entre sus seguidores, que destacaron su madurez y la importancia de no convertir la vida privada en espectáculo público, especialmente en una era dominada por la exposición constante en redes sociales.
Sin lugar a dudas su nueva pareja, que muchos aseguran es Rafa Rodríguez, es un secreto a voces y la comidilla en redes sociales.
