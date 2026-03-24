“Fue todo lo que llegó”: Lo que recibió un niño cubano de la donación de México

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La ayuda que recibió un niño cubano de la donación enviada por México a la Isla se redujo, en al menos un caso denunciado públicamente, a un paquete de galletas María y dos latas de atún, o a un paquete de galletas y una lata de vegetales.

Según relató el periodista de CubaNet Vladimir Turró Páez, ese reparto correspondía al primer cargamento humanitario llegado desde territorio mexicano en febrero.

Turró denunció en Facebook que lo entregado a su hijo pequeño estaba muy lejos de la magnitud de la ayuda anunciada oficialmente.

“Esto es lo que le acaban de dar a mi hijo pequeño de la donación del gobierno de México, ojoooooo esto fue del primer barco que entró y hoy es que llega y ya van cuatro barcos”, escribió el reportero en una publicación acompañada por una imagen en la que se observan dos latas de atún y un paquete de galletas María.

En una ampliación de sus declaraciones para CubaNet, el periodista insistió en que la ayuda entregada en su barrio, Calleja, correspondía al primer envío marítimo procedente de México.

Según explicó, esa información se la proporcionaron trabajadores de la bodega donde fue recogido el donativo.

De acuerdo con su testimonio, en el caso de su hijo menor, de cuatro años, la entrega consistió en “un paquete de galletas María y dos laticas de atún”, mientras que para su otro hijo, de 12 años, fue “un paquete de galletas María y una latica de vegetales”.

El propio reportero resumió la entrega con una frase tajante: “Fue todo lo que llegó”.

La denuncia añade que para acceder a la ayuda fue necesario presentar los datos de los menores.

Turró también afirmó que, según le explicó una bodeguera, los módulos habrían sido divididos por grupos etarios.

“La ayuda es para niños pequeños y para niños entre siete y 13 años”, señaló.

Además, agregó que también se entregaría ayuda a ancianos, aunque dijo no poder precisar en qué consistía esa distribución.

El caso expuesto por el periodista contrasta con el volumen total de los envíos anunciados por México a Cuba en los últimos meses.

Miles de toneladas de alimentos para Cuba

México acumula al menos cinco barcos enviados a la Isla desde febrero de 2026, con más de 2.000 toneladas en total de alimentos, medicinas, productos de higiene y paneles solares.

En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el envío de un nuevo barco, operado por la Secretaría de Marina, que partiría desde Veracruz con combustible y víveres.

Ese anuncio se produjo en medio de una crisis energética severa en Cuba, donde los apagones alcanzan hasta 30 horas en algunas zonas y el déficit de generación eléctrica oscila entre 1.000 y 2.040 megavatios.

Según reconoció el propio viceministro cubano, la Isla llevaba tres meses sin recibir diésel, fuel oil ni otros combustibles.

En febrero México envió un cargamento de ayuda humanitaria compuesto por casi 1.200 toneladas de víveres, transportado en dos buques de la Armada mexicana que zarparon desde el puerto de Veracruz con destino a Cuba.

De acuerdo con un comunicado oficial, el envío se realizó “en cumplimiento con la instrucción de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos”, con el objetivo de apoyar a la población civil cubana.

La Secretaría de Marina informó que los buques de apoyo logístico Papaloapan y Huasteco salieron de Veracruz con un total de 1.193 toneladas de víveres destinadas a la población civil de la isla.

El grueso de esa ayuda estaba integrado por alimentos de primera necesidad.

El primer envío, llegado a La Habana el 12 de febrero, constaba de 814 toneladas. El segundo y los siguientes despachos se produjeron en medio de una profunda crisis económica en la Isla, caracterizada por apagones, escasez de combustible, un sistema de transporte semiparalizado y un aumento sostenido de los precios.

Además, el envío coincidió con conversaciones del gobierno de Sheinbaum con Washington para intentar reanudar el suministro de petróleo a Cuba.

A partir de todos esos datos, la denuncia de Turró pone el foco no en el volumen anunciado de la ayuda, sino en la escala real de lo que terminó recibiendo, al menos en su zona, un menor beneficiario.

En su caso concreto, lo que llegó a sus hijos fue un módulo mínimo compuesto por galletas y conservas, pese a que los cargamentos mexicanos fueron presentados oficialmente como envíos de gran envergadura para apoyar a la población civil cubana.