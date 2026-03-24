De Holguín a Europa: La joven cubana que competirá en Fórmula 4 y quiere hacer historia en la Fórmula 1

Isabella Abreu, una joven nacida en Holguín y residente en Miami, se ha propuesto abrirse camino hasta la cima del automovilismo y sueña con convertirse en la primera cubana —y también en la primera persona nacida en Cuba, según sus propias aspiraciones expresadas en entrevistas previas— en llegar a la Fórmula 1.

En 2026 dará un paso decisivo en esa ruta al competir en el Campeonato Francés de Fórmula 4, una participación que ella misma ha presentado como un hecho histórico para el automovilismo cubano en Europa.

“Hola, me llamo Isabella Abreu, soy la primera piloto cubana en llegar a la fórmula europea... nacida en Holguín, Cuba, viviendo en Miami, corriendo Fórmula 4 Francesa, tratando de llegar a la academia de Fórmula 1”, dijo la joven en un video viral en redes sociales donde aparece con la Torre Eiffel de fondo.

En otra declaración pública, anunció: “Este 2026, me convertiré en la primera piloto cubana en competir a este nivel en el automovilismo europeo, llevando la bandera al Campeonato Francés de Fórmula 4”.

La propia piloto subrayó en Instagram la dimensión simbólica y personal de ese salto. “Orgullosa de anunciar mi temporada 2026 en el Campeonato Francés de Fórmula 4 con el apoyo de @passvlife. Este hito es el resultado de años de perseverancia, disciplina y el poder de las alianzas estratégicas".

Y continuó: "Me siento honrada de convertirme en la primera piloto cubana en competir en las carreras europeas de un soloplaza, mientras que representa a las mujeres en los niveles más altos de un deporte tradicionalmente dominado por hombres. A medida que este viaje continúa, doy la bienvenida activamente a los socios que se alinean con el rendimiento, la excelencia y el impacto global”.

Abreu insistió en que esta temporada tiene un valor que va mucho más allá de la competencia pura.

“Esta temporada significa mucho más que unas carreras: es el reflejo de años de perseverancia, disciplina y lucha por superar barreras en un deporte donde pocas mujeres y aún menos cubanas han llegado”, afirmó.

También dejó clara la dimensión identitaria de su proyecto deportivo: “Corro con mi cultura y el apoyo de muchos fuera y adentro de la isla. Quiero demostrar que no hay límites para quienes sueñan y se esfuerzan”.

La historia de Isabella

La historia de Isabella no empezó en los monoplazas europeos, sino en el karting de Miami, un entorno altamente competitivo y dominado mayoritariamente por hombres.

Ya en 2021, en entrevista con CiberCuba, la joven explicaba que su meta era llegar tan lejos como le fuera posible dentro del automovilismo profesional.

“Quisiera llegar a la F1 porque, primero, ningún cubano ha llegado… Quisiera llegar a la Indy car que es como la F1 de aquí en Estados Unidos, pero si pudiera ser la F1, perfecto”, declaró entonces.

En aquella etapa era conocida en la pista de Homestead como “la niña del SOSCuba”, apodo que surgió después de que decidiera visibilizar en su casco lo que ocurría en la isla tras las protestas del 11 de julio.

Según relató, en el circuito donde entrenaba muchas personas no conocían la situación cubana, y ella optó por usar el diseño de su casco como herramienta para generar preguntas y conversación.

“Voy a hacer mi casco representando lo que está pasando para que las personas me pregunten”, explicó. Con el tiempo, dijo, la mayoría terminó identificándola por ese gesto.

Su vínculo con los autos se remonta a la infancia en Holguín, cuando acompañaba a su padre, mecánico de profesión, en la reparación de vehículos viejos.

Ese contacto temprano con el mundo del motor sembró una pasión que más tarde tomó forma competitiva. Según contó, el interés específico por la Fórmula 1 surgió durante el tiempo en que vivió en Europa, donde descubrió que el karting era la base de formación para quienes aspiraban a escalar dentro del automovilismo internacional.

Abreu comenzó a competir en karting a los 16 años. En la entrevista citada, explicaba que en poco tiempo pasó de conducir vehículos de menor velocidad, de unas 50 millas por hora, a otros capaces de alcanzar entre 70 y 80 millas por hora.

Describía esa evolución como un proceso difícil, que exigía dedicación, disciplina y una gran capacidad de concentración. “Hay que pensar concisa y rápidamente lo que vas a hacer porque todo tiene que estar calibrado: las manos, los pies, tu mente… y manejar, porque a esa velocidad es bien difícil pensar”, dijo.

Uno de los aspectos que más destacaba entonces era el reto emocional de competir en un ambiente donde predominaban hombres de mucha más edad.

Según su testimonio, muchas veces corría contra hombres de 30, 40 o 50 años, y consideraba que algunos no aceptaban con facilidad que una adolescente pudiera adelantarlos o ganarles.

“A propósito, me chocan y perdemos todo ese dinero, primero; y segundo, perdemos la carrera”, afirmó al explicar una de las dificultades adicionales de abrirse paso como mujer joven en ese deporte.

A esa presión competitiva se sumaba el alto costo económico del automovilismo. Isabella señalaba que uno de los principales obstáculos era el dinero.

Detalló que un kart de la categoría anterior en la que competía costaba unos 4,000 dólares, mientras que en la categoría más rápida el precio oscilaba entre 5,000 y 6000 dólares, sin contar neumáticos, computadora de tiempos, entradas a carreras, equipo técnico y gastos de viaje.

En ese momento, además, reconocía que buscaban patrocinadores para poder seguir avanzando.

Más allá de los resultados que pueda obtener en pista, el salto de Abreu al Campeonato Francés de Fórmula 4 marca un punto de inflexión en su trayectoria.

Lo que hasta hace pocos años era el sueño de una adolescente en el karting de Miami se convierte ahora en una incursión concreta en el automovilismo europeo de monoplazas, uno de los caminos formativos más directos hacia las grandes categorías.