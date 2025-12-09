Ana de Armas causa sensación en el Gran Premio de Abu Dabi junto a Lewis Hamilton

Vídeos relacionados:

La actriz Ana de Armas volvió a convertirse en una de las figuras más comentadas del fin de semana, esta vez por su aparición en el Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1, donde se dejó ver disfrutando del ambiente en el paddock y las gradas del circuito de Yas Marina.

Con un estilo casual y elegante, la intérprete hispanocubana compartió espacio con varios pilotos y personalidades del automovilismo, aunque las imágenes que más han dado que hablar fueron las tomadas junto al siete veces campeón mundial Lewis Hamilton.

En los vídeos difundidos en redes, se observa a Hamilton mostrando a Ana de Armas algunos detalles del volante de Ferrari mientras ella sonríe y escucha con atención.

El momento ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos destacaron la naturalidad y complicidad entre ambos.

La protagonista de Blonde y Sin tiempo para morir se ha convertido en una presencia habitual en eventos internacionales, combinando su agenda de rodajes con apariciones en festivales, galas y, ahora, en el mundo del motor.

El Gran Premio de Abu Dabi cerró la temporada de Fórmula 1 con la victoria del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que el británico Lando Norris (McLaren) se coronó como nuevo campeón mundial, tras finalizar tercero en la carrera.

El español Fernando Alonso (Aston Martin) terminó en sexta posición, y Carlos Sainz (Williams) concluyó decimotercero.

Pero más allá de la pista, la atención mediática se centró en Ana de Armas, quien, con su simpatía y elegancia, se robó el protagonismo de la jornada y fue tendencia en redes bajo etiquetas como #AnaDeArmas y #AbuDhabiGP.