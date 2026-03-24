Srta Dayana recuerda su primera vez en un supermercado al salir de Cuba: "No pude aguantar mis lágrimas"

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La cantante cubana Srta Dayana reveló que como muchos cubanos tampoco pudo contener las lágrimas la primera vez que entró a un supermercado tras salir de Cuba, al comentar en Instagram una publicación sobre un cubano de 62 años que lloró al entrar a un supermercado en España.

La artista, originaria de Camagüey, reaccionó al video viral de ese hombre que lloró al entrar por primera vez a un supermercado en España, impactado por la abundancia de productos disponibles. El clip fue publicado en TikTok por su hija, identificada como Yanela (@yane_cubana), con la descripción: "Día 1 en España, lo primero ir al supermercado. Llora de la emoción o del sentimiento de ver tantas cosas".

En su comentario, Srta Dayana compartió su propia historia: "La primera vez que salí de Cuba fue a España, y lo primero que hicieron al bajarme del avión fue llevarme a un supermercado, para que comprara (según ellos) las cositas que yo acostumbraba a comer. Igual que este señor, no pude aguantar mis lágrimas cuando entré al supermercado", escribió la artista.

Captura Instagram / CiberCuba

El video del cubano de 62 años superó los dos millones de visualizaciones en TikTok en menos de 48 horas, con 223,300 me gusta y más de 2,100 comentarios. Entre las reacciones más frecuentes al clip figuran frases como "Se merece eso y mucho más" y "Este señor me da mucha ternura".

La escena protagonizada por ese hombre y el testimonio de Srta Dayana se inscriben en un fenómeno recurrente en redes sociales: el de cubanos que reaccionan con llanto o asombro al entrar por primera vez a un supermercado fuera de la isla.

La escasez crónica de productos básicos, el desabastecimiento y la dependencia de mercados informales que caracterizan la vida cotidiana en Cuba hacen que la abundancia de un supermercado en el exterior resulte abrumadora para quienes llegan por primera vez.