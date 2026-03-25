Arrestan a cubano acusado de graves cargos en el condado de Broward

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Un cubano de 41 años e identificado como Miguel Hernández fue arrestado en el condado Broward, en el sur de Florida, acusado de su presunta implicación en la muerte a tiros de su novia, ocurridaen la ciudad de Oakland Park.

El caso, que ha generado versiones contrapuestas entre las autoridades y la familia del acusado, incluye cargos de homicidio involuntario con arma de fuego y posesión de drogas.

Hernández fue detenido este domingo y permanece bajo custodia sin derecho a fianza, según registros penitenciarios.

La investigación apunta a un episodio ocurrido el pasado 24 de enero en una vivienda ubicada en la cuadra 4000 de la Northeast 8th Avenue, donde residía la pareja.

De acuerdo con el informe de la Oficina del Sheriff de Broward, los agentes respondieron a una llamada de emergencia por un tiroteo y, al llegar al lugar, encontraron a la mujer con una herida de bala en la cabeza.

La víctima yacía en el suelo, cerca de la entrada de un apartamento tipo estudio, rodeada de sangre, aunque aún presentaba signos vitales.

A pocos metros se encontraba Hernández, visiblemente alterado, con sangre en las manos y gritando desesperadamente: “¡Ayúdenla, ayúdenla!”, según recoge el reporte policial.

La mujer fue trasladada a un hospital en estado crítico, donde falleció posteriormente.

Las autoridades realizaron un registro en la vivienda compartida por la pareja, donde hallaron un arma de fuego colocada sobre ropa dentro de una cesta de lavandería, ubicada cerca de la entrada.

Además, encontraron una pipa de vidrio en posesión de Hernández y otras dos junto a una pequeña bolsa dentro del apartamento, objetos comúnmente asociados al consumo de drogas.

La versión oficial sostiene que Hernández fue acusado de haber causado la muerte de su novia “y haber colaborado en su suicidio; concretamente, al entregarle un arma de fuego cargada e incitarla a quitarse la vida”, según documentos judiciales citados por medios locales.

Sin embargo, la madre del acusado rechaza categóricamente esa hipótesis.

La mujer, que asegura haber estado presente en el momento del disparo, sostiene que se trató de un suicidio.

“Mi hijo no estuvo involucrado en el tiroteo de ella. Ella se disparó a sí misma. Se suicidó”, afirmó en declaraciones a Telemundo 51.

La madre relató que escuchó un único disparo aquel día y que, en un primer momento, temió que su hijo hubiera sido la víctima.

“Pensé que tal vez ella lo había matado a él, que le había disparado”, añadió.

También aseguró que la pareja llevaba entre dos y tres años viviendo juntos y que nunca presenció episodios de violencia entre ambos.

“Mi hijo no tiene nada que ver con eso”, insistió.

El caso fue presentado ante un juez tras el arresto, quien ordenó que Hernández permanezca detenido sin derecho a fianza, al considerar la gravedad y particularidad de los hechos.

“Se trata de un conjunto de hechos singular y sumamente lamentable. No es un caso rutinario; es una serie de circunstancias muy inusuales y desafortunadas”, expresó durante la audiencia.

Por el momento, las autoridades no han esclarecido completamente las circunstancias que rodearon el disparo mortal.

La investigación continúa abierta mientras Hernández permanece en la cárcel principal del condado Broward a la espera del desarrollo del proceso judicial.