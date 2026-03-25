“Se respira en el aire”: Otaola asegura que la libertad de Cuba está cerca

El activista y comunicador Alexander Otaola aseguró que la libertad de Cuba está cerca desde el “Free Cuba Rally” celebrado en Hialeah, donde se reunió parte del exilio cubano.

Según expresó a CubaNet, el ambiente actual refleja un momento decisivo para el país.

“La libertad está muy cerca, la libertad se respira en el aire”, afirmó, al referirse tanto a la situación dentro de la isla como al sentir de los cubanos en el exterior.

Otaola destacó la importancia de la unidad entre los cubanos dentro y fuera de Cuba como elemento clave para lograr un cambio político.

En ese sentido, aseguró que existe una combinación de esfuerzos que podría conducir al fin del sistema actual.

“Estoy seguro que en combinación perfecta los cubanos dentro y fuera de la isla vamos a conseguir el derrocamiento definitivo de la dictadura”, afirmó durante su discurso.

El activista también señaló que el futuro del país dependerá de la voluntad de los propios cubanos y de las decisiones que tomen en un eventual escenario de transición.

Asimismo, hizo referencia a la existencia de una estrategia para alcanzar ese objetivo.

“Hay una vía, hay una ruta de trabajo con el pacto de liberación”, expresó, al tiempo que insistió en que el cambio podría concretarse en un plazo cercano.

Sus declaraciones se producen en el contexto de una creciente movilización del exilio cubano y en medio de un escenario marcado por la crisis económica y social que enfrenta la isla.