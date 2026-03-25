“Se respira en el aire”: Otaola asegura que la libertad de Cuba está cerca

El activista y comunicador Alexander Otaola aseguró que la libertad de Cuba está cerca desde el “Free Cuba Rally” celebrado en Hialeah, donde se reunió parte del exilio cubano.
Según expresó a CubaNet, el ambiente actual refleja un momento decisivo para el país.
“La libertad está muy cerca, la libertad se respira en el aire”, afirmó, al referirse tanto a la situación dentro de la isla como al sentir de los cubanos en el exterior.
Otaola destacó la importancia de la unidad entre los cubanos dentro y fuera de Cuba como elemento clave para lograr un cambio político.
En ese sentido, aseguró que existe una combinación de esfuerzos que podría conducir al fin del sistema actual.
“Estoy seguro que en combinación perfecta los cubanos dentro y fuera de la isla vamos a conseguir el derrocamiento definitivo de la dictadura”, afirmó durante su discurso.
El activista también señaló que el futuro del país dependerá de la voluntad de los propios cubanos y de las decisiones que tomen en un eventual escenario de transición.
Asimismo, hizo referencia a la existencia de una estrategia para alcanzar ese objetivo.
“Hay una vía, hay una ruta de trabajo con el pacto de liberación”, expresó, al tiempo que insistió en que el cambio podría concretarse en un plazo cercano.
Sus declaraciones se producen en el contexto de una creciente movilización del exilio cubano y en medio de un escenario marcado por la crisis económica y social que enfrenta la isla.
Preguntas frecuentes sobre el futuro de Cuba y la lucha por la libertad
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¿Por qué Alexander Otaola cree que la libertad de Cuba está cerca?
Alexander Otaola asegura que la libertad de Cuba está cerca debido a la unidad creciente entre los cubanos dentro y fuera de la isla y a la combinación de esfuerzos para derrocar el sistema actual. Otaola destaca que la movilización del exilio cubano y la situación crítica en la isla están creando un clima propicio para el cambio.
¿Qué medidas ha tomado Estados Unidos para presionar al régimen cubano?
La administración de Donald Trump ha implementado sanciones arancelarias a países que suministran petróleo a Cuba y ha cortado las remesas y vuelos hacia la isla. Estas acciones buscan aumentar la presión sobre el régimen cubano y acelerar su colapso. Además, Estados Unidos ha mantenido un discurso de cero tolerancia hacia el gobierno comunista de Cuba.
¿Cuál es la estrategia del exilio cubano para lograr un cambio político en Cuba?
El exilio cubano ha firmado el "Acuerdo de Liberación", un plan que busca articular una ruta hacia la caída del sistema político actual y la instauración de un gobierno de transición. El plan contempla fases de liberación, estabilización y democratización, incluyendo la desarticulación del Partido Comunista y la convocatoria de elecciones libres.
¿Qué papel juegan los cubanos en el exterior en el proceso de cambio en Cuba?
Los cubanos en el exterior son vistos como un recurso fundamental para el cambio en Cuba, ya que aportan talento y recursos que pueden ser determinantes en un escenario de transición. Además, su movilización y presión internacional son claves para visibilizar la situación en la isla y promover cambios políticos.
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