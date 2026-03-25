Delcy Rodríguez participará de forma virtual en foro económico en Miami

Vídeos relacionados:
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, participará este miércoles de forma virtual en un foro económico que se celebra en Miami, donde también intervendrán destacados líderes internacionales.
Según información de la agencia EFE, Rodríguez formará parte del evento FII Priority en Miami Beach mediante una intervención remota dentro de la agenda que se extiende hasta el viernes.
El encuentro reunirá a más de 1.000 líderes empresariales, inversores y figuras del ámbito político y tecnológico, con especial énfasis en inteligencia artificial e inversiones globales.
Entre los participantes figuran el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, así como altos ejecutivos y responsables de políticas públicas.
El foro concluirá el viernes con la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cerrará el evento.
La intervención de Rodríguez ocurre en medio del nuevo escenario político en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero, en una operación militar estadounidense que marcó el inicio de una etapa de transición en el país.
Rodríguez, anunció recientemente que una delegación diplomática venezolana viajaría a Washington para formalizar el inicio de la nueva etapa de relaciones bilaterales con Estados Unidos.
El anuncio fue hecho durante un encuentro con inversionistas transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.
"Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros Gobiernos", declaró Rodríguez.
De igual forma, la Administración del presidente Donald Trump flexibilizó este martes las sanciones contra Venezuela para facilitar la reapertura de su embajada en Estados Unidos, en un nuevo paso hacia el restablecimiento pleno de relaciones diplomáticas.
El Departamento del Tesoro emitió una licencia que levanta parcialmente restricciones a las misiones del Gobierno venezolano en territorio estadounidense y ante organismos internacionales.
Preguntas frecuentes sobre la participación de Delcy Rodríguez en el foro económico y la situación política en Venezuela
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo participará Delcy Rodríguez en el foro económico en Miami?
Delcy Rodríguez participará de forma virtual en el foro económico FII Priority que se celebra en Miami Beach. Su intervención será remota y se llevará a cabo dentro de una agenda que se extiende hasta el viernes.
¿Cuál es el contexto político actual en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?
Tras la captura de Nicolás Maduro en enero, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela. Esta acción fue parte de una operación militar estadounidense que marcó el inicio de una etapa de transición en el país. Rodríguez ha iniciado un proceso de diálogo con Estados Unidos y busca estabilizar la economía del país mediante acuerdos energéticos.
¿Qué acuerdos energéticos ha alcanzado Venezuela bajo la administración de Delcy Rodríguez?
Desde la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos ha confirmado que controlará temporalmente la comercialización del petróleo venezolano. Se ha anunciado un acuerdo valorado en 500 millones de dólares entre Washington y Caracas para la comercialización de crudo, y se espera que los ingresos nacionales aumenten en un 37 % durante 2026.
¿Qué papel juega Estados Unidos en la transición política de Venezuela?
Estados Unidos ha tomado un papel protagónico en la reorganización política de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. El gobierno de Donald Trump supervisa el proceso de transición y ha establecido acuerdos con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, incluyendo la gestión de recursos energéticos y la liberación de presos políticos.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.