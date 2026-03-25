Delcy Rodríguez participará de forma virtual en foro económico en Miami

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, participará este miércoles de forma virtual en un foro económico que se celebra en Miami, donde también intervendrán destacados líderes internacionales.

Según información de la agencia EFE, Rodríguez formará parte del evento FII Priority en Miami Beach mediante una intervención remota dentro de la agenda que se extiende hasta el viernes.

El encuentro reunirá a más de 1.000 líderes empresariales, inversores y figuras del ámbito político y tecnológico, con especial énfasis en inteligencia artificial e inversiones globales.

Entre los participantes figuran el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, así como altos ejecutivos y responsables de políticas públicas.

El foro concluirá el viernes con la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cerrará el evento.

La intervención de Rodríguez ocurre en medio del nuevo escenario político en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero, en una operación militar estadounidense que marcó el inicio de una etapa de transición en el país.

Rodríguez, anunció recientemente que una delegación diplomática venezolana viajaría a Washington para formalizar el inicio de la nueva etapa de relaciones bilaterales con Estados Unidos.

El anuncio fue hecho durante un encuentro con inversionistas transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

"Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros Gobiernos", declaró Rodríguez.

De igual forma, la Administración del presidente Donald Trump flexibilizó este martes las sanciones contra Venezuela para facilitar la reapertura de su embajada en Estados Unidos, en un nuevo paso hacia el restablecimiento pleno de relaciones diplomáticas.

El Departamento del Tesoro emitió una licencia que levanta parcialmente restricciones a las misiones del Gobierno venezolano en territorio estadounidense y ante organismos internacionales.