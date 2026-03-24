Delcy Rodríguez envía diplomáticos a Washington para iniciar nueva etapa de relaciones con EE.UU.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes que una delegación diplomática venezolana viajará a Washington esta semana para formalizar el inicio de la nueva etapa de relaciones bilaterales con Estados Unidos.

El anuncio fue hecho durante un encuentro con inversionistas transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión. «Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros Gobiernos», declaró Rodríguez, de acuerdo con la agencia EFE.

La delegación estará encabezada por Félix Plasencia, designado el 2 de febrero como representante diplomático de Venezuela ante EE.UU. Plasencia es un diplomático de carrera desde 1991 con una amplia trayectoria: fue ministro de Relaciones Exteriores entre 2021 y 2022, embajador en China, Colombia y el Reino Unido, además de ministro de Turismo y Comercio Exterior.

El envío de la delegación se produce en el marco del restablecimiento formal de lazos diplomáticos acordado el 5 de marzo, tras una ruptura que se extendió desde principios de 2019, cuando Washington reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y Maduro expulsó a los diplomáticos estadounidenses.

Desde entonces, el deshielo ha avanzado con rapidez. El 9 de marzo, el presidente Donald Trump anunció el reconocimiento formal del gobierno interino de Rodríguez. El 14 de marzo, EE.UU. izó su bandera en la embajada de Caracas por primera vez en siete años, y Rodríguez prometió que Venezuela haría lo propio en Washington «muy pronto».

El pasado jueves, Rodríguez recibió en el Palacio de Miraflores a Laura Dogu, encargada de negocios de EE.UU., junto a una delegación de senadores del Comité de Relaciones Exteriores.

Este acercamiento diplomático se ha visto acompañado de visitas de alto nivel por parte de Washington, incluyendo representantes vinculados al sector energético, el jefe de la CIA y el jefe del Comando Sur, en el contexto del interés estadounidense por el petróleo venezolano. Trump elogió a Rodríguez el 4 de marzo como «presidenta de Venezuela» por su «gran trabajo» en cooperación energética, destacando que el petróleo venezolano «está comenzando a fluir».

En el mismo encuentro con inversionistas, Rodríguez reiteró su petición de que cesen las sanciones contra Venezuela. «Le hemos pedido al presidente Trump para los inversionistas, no solamente para Venezuela, que no haya sanciones contra Venezuela, contra su economía», subrayó.

Todo este proceso se desarrolla tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el 3 de enero en Caracas, durante la operación militar estadounidense ejecutada por la Fuerza Delta con apoyo de la CIA. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos federales de narcoterrorismo y narcotráfico, y se declararon inocentes en su primera comparecencia el 5 de enero.

En el plano interno, el gobierno interino ha tomado medidas de distanciamiento del chavismo: cerró El Helicoide y lo reconvirtió en centro comunitario, aprobó una ley de amnistía para presos políticos, eliminó siete misiones chavistas y destituyó al ministro de Defensa Vladimir Padrino López el 18 de marzo.

La segunda audiencia judicial de Maduro y Flores ante el juez Alvin K. Hellerstein en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York está prevista para el próximo jueves 26 de marzo, y constituye el telón de fondo judicial de toda esta reconfiguración diplomática.