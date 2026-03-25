El miedo a la dictadura rompe familias en Cuba: Periodista cubana en España confiesa por qué bloqueó a su madre

La periodista cubana Náyare Menoyo protagonizó un tenso enfrentamiento televisivo en el canal Cuatro con Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, durante el cual reveló que lleva tres días con el teléfono bloqueado a su propia madre.

El enfrentamiento se produjo en el programa Código 10 este martes. El tema principal era la polémica flotilla internacional Nuestra América, que llegó a La Habana con más de 20 toneladas de ayuda humanitaria y activistas de 33 países, entre ellos Pablo Iglesias.

"¿Tú alguna vez has bloqueado a tu madre? Yo hace tres días tengo a mi madre bloqueada para que no me vea. ¿Sabes por qué? Porque tiene miedo de que a su hija no la vuelvan a dejar entrar al país. Eso no lo hace el embargo. Eso lo hace la dictadura", afirmó Menoyo en directo.

El portavoz de Podemos defendió la dictadura cubana sin ceder ante los argumentos de la periodista. Aseguró que él recibe "amenazas de muerte", por respaldar al régimen de La Habana y pedir el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba.

Fernández, en un debate el día previo, atribuyó la crisis humanitaria cubana al embargo estadounidense, al que calificó de "genocidio" y "asfixia energética". En esa oportunidad Menoyo fue contundente al señalar al verdadero responsable de la situación en la isla.

"El responsable de la crisis humanitaria que hay en Cuba es únicamente la dictadura que lleva más de 65 años en el poder. (...) En Cuba hay una dictadura y tú, que dices que perteneces a un partido que defiende los derechos humanos, no reconoces que es una dictadura", dijo la cubana.

Esta semana en Madrid, varios cubanos desmontaron los discursos de Podemos por apoyar la dictadura.

La periodista también retó públicamente a Pablo Iglesias, quien en su reciente viaje a La Habana se hospedó en el Gran Hotel Bristol, de cinco estrellas, con habitaciones de entre 130 y 520 dólares por noche.

"Te invito a pasar unos días en mi casa en Cuba… sin euros ni comida, viviendo con lo que te den", le dijo. Iglesias, tras reunirse con autoridades del Partido Comunista cubano, declaró que la situación en Cuba no era tan grave como se presentaba desde fuera.

Náyare Menoyo es ganadora del Premio Internacional de Periodismo Rey de España en la categoría de Televisión en 2021, por su documental sobre el escritor Leonardo Padura.