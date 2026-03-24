Cubanos desmontan a Podemos por apoyar a la dictadura en Cuba

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La visita a Cuba del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, y el respaldo de su partido al discurso oficial del régimen han provocado una fuerte reacción de cubanos dentro y fuera de la isla, que han cuestionado duramente sus declaraciones y la narrativa que defienden.

Las críticas se han concentrado en redes sociales, especialmente en publicaciones del propio Podemos y de su portavoz Pablo Fernández, donde numerosos usuarios han rechazado lo que consideran un apoyo a la dictadura cubana y una postura de espaldas al sufrimiento del pueblo.

La polémica se intensificó después de que Iglesias afirmara desde La Habana que la situación en Cuba “es difícil, pero no como se está presentando desde fuera”, tras reunirse con autoridades del Partido Comunista.

Ese posicionamiento fue reforzado por Pablo Fernández durante un debate televisivo con la periodista cubana Náyare Menoyo, donde defendió esa postura frente a las críticas.

Las declaraciones se producen en medio de la visita de Iglesias a la isla, que ya había generado rechazo entre cubanos que denunciaron que estaba minimizando la crisis mientras se alojaba en un hotel de lujo en La Habana, en contraste con la situación que vive la población.

En ese contexto, la propia Menoyo también lo retó públicamente a vivir un mes en su casa en Cuba sin privilegios: “Pablo Iglesias, por favor, te invito a pasarte unos días en mi casa en Cuba… solo te pido que no lleves euros, ni lleves comida, que vivas con lo que ellos te van a dar allí”.

La indignación en las plataformas digitales no ha dejado de multiplicarse. “¿Entonces Trump lleva 65 años en el poder?”, cuestionó un usuario. Otro respondió: “¿Cómo vas a saber tú más que un cubano?”.

Muchos comentarios apuntan directamente a lo que consideran la causa real de la crisis. “Cuba está sufriendo por causa de una dictadura comunista”, escribió un usuario, mientras otro afirmó: “El único bloqueo y enemigo del pueblo cubano es el partido comunista”.

El argumento del embargo fue uno de los más contestados. Una usuaria resumió en un comentario ampliamente compartido: “El ‘bloqueo’ no prohíbe a los pescadores en Cuba pescar; la dictadura comunista sí. El ‘bloqueo’ no decomisa a los campesinos lo que cosechan; la dictadura comunista sí. El ‘bloqueo’ no es el culpable de que no haya agua ni electricidad en los hogares de los cubanos; la dictadura comunista sí.”

Otros insistieron en la falta de libertades: “¿Y los presos políticos y las torturas por pensar y decir lo que piensas? ¿Va a pedir que los liberen y que haya libertad de expresión? ¿Eso también es el bloqueo?”.

Uno de los elementos que más indignación generó fue el contraste entre las condiciones en las que se alojan los visitantes extranjeros y la vida del cubano promedio.

“280 dólares cuesta el hotel donde se ha hospedado, 15 dólares al mes gana un cubano”, señaló un usuario. Otro añadió: “Buen hotel con luz. Buenas vacaciones.”

Las críticas también reflejan el hartazgo ante discursos externos. “Cada vez que veo a personas opinando sobre Cuba sin conocer la realidad desde dentro, me pregunto si realmente han hablado con el cubano de a pie”, escribió un cubano.

En esa misma línea, otro comentario señaló: “No basta con ir de visita y quedarse en hoteles cómodos o repetir discursos desde fuera”.

Los mensajes coinciden en una idea: la desconexión entre el discurso político y la realidad cotidiana.

“Es muy fácil hablar sin saber, sin vivir, y sin ver realmente la realidad”, escribió un usuario. Otro fue más directo: “Vete a Cuba, vive como un cubano… y verás como cambias de parecer”.

También se cuestionó con quiénes se reúnen estos políticos: “¿Si querían ayudar al pueblo cubano por qué entonces reunirse con quienes no representan al pueblo cubano ni fueron elegidos por el pueblo cubano?”.

Las reacciones reflejan un creciente malestar entre cubanos ante discursos políticos que, lejos de representar su realidad, son percibidos como una legitimación de un sistema que muchos responsabilizan directamente de la crisis. En medio de apagones, escasez y falta de libertades, el mensaje que se repite desde dentro y fuera de la isla es claro: apoyar al régimen no es apoyar al pueblo, y la ayuda que los cubanos reclaman no pasa por reforzar su narrativa, sino por reconocer su situación y respaldar cambios reales.