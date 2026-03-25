El chavismo se desmantela por órdenes de Trump, afirma María Corina Machado

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María Corina Machado, líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, afirmó este martes que el régimen chavista está "herido irremediablemente" y que se está desmantelando siguiendo instrucciones del presidente Donald Trump.

Las declaraciones las realizó en una entrevista concedida a la AFP durante su participación como oradora principal en el foro mundial de energía CERAWeek, celebrado en Houston, Texas.

"El régimen está herido. Irremediablemente. Y se está desmontando. De hecho, siguiendo instrucciones del presidente Trump, están desmantelando sus propias estructuras represivas y de corrupción. Un paso importantísimo para avanzar hacia la transición. Pero esta transición ya está en marcha", declaró Machado.

La dirigente opositora describió el plan de transición venezolana impulsado por Trump y el secretario de Estado Marco Rubio como un proceso de tres etapas que pueden desarrollarse de forma simultánea, cuya fase final contempla elecciones limpias y libres.

Machado confirmó además que ha mantenido nuevas conversaciones con Trump desde su encuentro en la Casa Blanca en enero de 2026, aunque precisó que el contenido de esos intercambios es privado.

En el mismo foro, Machado presentó un ambicioso plan para quintuplicar la producción petrolera venezolana, que requeriría 150 mil millones de dólares en inversiones durante la próxima década bajo un modelo completamente privado.

"Ir 100% privado, donde el Estado asume un rol regulador y de incentivar y promover y proteger la inversión extranjera", explicó. El plan contempla regalías tope del 20% y términos fiscales fijos desde la firma de contratos.

Machado subrayó que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo y las octavas de gas natural, pero advirtió que el país enfrenta más de 600% de inflación, sin luz, sin agua, sin educación y con hambre generalizada.

En ese contexto, el madurismo se diluye y Venezuela busca un nuevo camino, según los analistas que siguen de cerca el proceso.

Sobre su regreso a Venezuela, Machado fue categórica: "Por supuesto que voy a regresar a Venezuela. Eso fue lo primero que yo dije cuando llegué a Oslo. Y lo he repetido todos estos días. Porque yo salí con una misión. Estoy cumpliendo. Si por mí fuera ya yo hubiera regresado hace días, te lo aseguro". También confirmó su intención de participar en el proceso electoral cuando se convoque.

El escenario político venezolano cambió radicalmente tras la captura de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses el 3 de enero de 2026.

Desde entonces, el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha intentado distanciarse del chavismo, renovando su gabinete y cooperando con las condiciones impuestas por Washington para avanzar hacia la transición.