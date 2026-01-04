Cronología de la caída y captura de Nicolás Maduro: de las explosiones en Caracas a su llegada esposado a Nueva York

La madrugada del 3 de enero de 2026 quedará registrada como el punto final del régimen de Nicolás Maduro. Una serie de explosiones en Caracas dio inicio a la “Operación Resolución Absoluta”, el despliegue militar ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que terminó con la captura del mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores.
De las explosiones en Caracas al estado de emergencia
Pasadas las tres de la madrugada, las redes sociales venezolanas comenzaron a reportar intensas detonaciones en Caracas. A las 3:46 am, Maduro denunció públicamente un bombardeo de Estados Unidos y afirmó: “Nos atacaron”. Una hora después, el régimen declaró el estado de emergencia y reconoció una “gravísima agresión militar”.
La confirmación de Trump y la intervención de la Delta Force
A las 4:36 am, Donald Trump confirmó oficialmente la captura de Maduro y Cilia Flores en una operación militar “precisa y sin bajas estadounidenses”. La acción fue ejecutada por la Delta Force, unidad de élite del ejército estadounidense, que irrumpió en el complejo presidencial donde ambos dormían.
Los primeros objetivos y la caída del sistema defensivo
Los ataques destruyeron instalaciones militares clave y centros de comunicación del régimen. Según reportes, la seguridad cubana de Maduro —responsable de su protección personal— fue neutralizada en cuestión de minutos, dejando sin respuesta a la red de inteligencia del chavismo.
Acusaciones formales y traslado bajo custodia
Horas después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos por narcotráfico y narco-terrorismo contra Maduro, su esposa y altos mandos del régimen. Washington confirmó que serían juzgados en una corte federal de Nueva York.
De Caracas a Guantánamo, y luego a Nueva York
Fuentes militares indicaron que Maduro fue trasladado inicialmente a la base naval de Guantánamo, donde permaneció bajo custodia temporal antes de ser llevado a Estados Unidos continental. A las 4:54 pm, CiberCuba confirmó su llegada a Nueva York en un vuelo militar estadounidense.
Lo más leído hoy:
“Hello, Happy New Year”: la imagen final
En la madrugada del 4 de enero, imágenes difundidas por agencias estadounidenses mostraron a Nicolás Maduro esposado, escoltado por agentes de la DEA, al ingresar a una instalación federal en Manhattan. “Hello, Happy New Year”, se le escucha decir antes de ser conducido al interior del edificio.
El fin de una era
La captura de Maduro marca el cierre de más de dos décadas de chavismo en Venezuela y reconfigura por completo el mapa político latinoamericano. Mientras la oposición celebra el fin del régimen, el mundo observa el inicio de una nueva etapa que podría tener repercusiones inmediatas en Cuba y Nicaragua.
Preguntas Frecuentes sobre la Captura de Nicolás Maduro
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo fue capturado Nicolás Maduro?
Nicolás Maduro fue capturado durante la madrugada del 3 de enero de 2026 por la unidad de élite Delta Force del ejército estadounidense en una operación militar ordenada por el presidente Donald Trump. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron sorprendidos mientras dormían en su residencia en Caracas, y la operación se ejecutó sin bajas estadounidenses.
¿Cuáles son los cargos que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos?
Nicolás Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó estos cargos y confirmó que Maduro y Cilia Flores serán juzgados en una corte federal de Nueva York.
¿Qué impacto tiene la captura de Maduro en América Latina?
La captura de Nicolás Maduro marca el fin de más de dos décadas de chavismo en Venezuela y podría tener repercusiones significativas en la política latinoamericana, especialmente en países aliados como Cuba y Nicaragua. Este evento representa un golpe sin precedentes al régimen chavista, y ha generado reacciones variadas a nivel internacional, con algunos gobiernos condenando la acción y otros apoyando la intervención estadounidense.
¿Qué ha dicho Donald Trump sobre la operación para capturar a Maduro?
Donald Trump calificó la operación como "increíble" y aseguró que fue realizada con éxito y sin bajas estadounidenses. En una entrevista, destacó el profesionalismo de las fuerzas militares y afirmó que observó toda la operación en tiempo real desde su residencia en Mar-a-Lago.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.