Cronología de la caída y captura de Nicolás Maduro: de las explosiones en Caracas a su llegada esposado a Nueva York

Ver más

La madrugada del 3 de enero de 2026 quedará registrada como el punto final del régimen de Nicolás Maduro. Una serie de explosiones en Caracas dio inicio a la “Operación Resolución Absoluta”, el despliegue militar ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que terminó con la captura del mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores.

De las explosiones en Caracas al estado de emergencia

Pasadas las tres de la madrugada, las redes sociales venezolanas comenzaron a reportar intensas detonaciones en Caracas. A las 3:46 am, Maduro denunció públicamente un bombardeo de Estados Unidos y afirmó: “Nos atacaron”. Una hora después, el régimen declaró el estado de emergencia y reconoció una “gravísima agresión militar”.

La confirmación de Trump y la intervención de la Delta Force

A las 4:36 am, Donald Trump confirmó oficialmente la captura de Maduro y Cilia Flores en una operación militar “precisa y sin bajas estadounidenses”. La acción fue ejecutada por la Delta Force, unidad de élite del ejército estadounidense, que irrumpió en el complejo presidencial donde ambos dormían.

Los primeros objetivos y la caída del sistema defensivo

Los ataques destruyeron instalaciones militares clave y centros de comunicación del régimen. Según reportes, la seguridad cubana de Maduro —responsable de su protección personal— fue neutralizada en cuestión de minutos, dejando sin respuesta a la red de inteligencia del chavismo.

Acusaciones formales y traslado bajo custodia

Horas después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos por narcotráfico y narco-terrorismo contra Maduro, su esposa y altos mandos del régimen. Washington confirmó que serían juzgados en una corte federal de Nueva York.

De Caracas a Guantánamo, y luego a Nueva York

Fuentes militares indicaron que Maduro fue trasladado inicialmente a la base naval de Guantánamo, donde permaneció bajo custodia temporal antes de ser llevado a Estados Unidos continental. A las 4:54 pm, CiberCuba confirmó su llegada a Nueva York en un vuelo militar estadounidense.

Lo más leído hoy:

“Hello, Happy New Year”: la imagen final

En la madrugada del 4 de enero, imágenes difundidas por agencias estadounidenses mostraron a Nicolás Maduro esposado, escoltado por agentes de la DEA, al ingresar a una instalación federal en Manhattan. “Hello, Happy New Year”, se le escucha decir antes de ser conducido al interior del edificio.

El fin de una era

La captura de Maduro marca el cierre de más de dos décadas de chavismo en Venezuela y reconfigura por completo el mapa político latinoamericano. Mientras la oposición celebra el fin del régimen, el mundo observa el inicio de una nueva etapa que podría tener repercusiones inmediatas en Cuba y Nicaragua.