¿Ayuda que se cobra? Denuncian venta de productos de México, Brasil y Chile en tiendas en dólares

Una denuncia difundida en X sostiene que tiendas en dólares administradas por los militares cubanos estarían comercializando productos procedentes de México, Brasil y Chile en medio de anuncios de ayuda humanitaria enviados por esos mismos países a Cuba, lo que ha reavivado cuestionamientos sobre el destino final de esas donaciones.

La acusación fue formulada por el usuario Joankelin Sánchez, quien puso como ejemplos arroz brasileño, frijoles mexicanos, leche en polvo presuntamente reenvasada y pollo chileno vendidos en establecimientos de la red estatal en la provincia de Las Tunas.

Según las denuncias, en esas tiendas aparecieron arroz brasileño de la marca Guacira y frijoles mexicanos La Merced poco después de que Brasil anunciara el envío de 20 mil toneladas de arroz a Cuba “por concepto de ayuda humanitaria” y de que México despachara cargamentos con alimentos a la isla.

El señalamiento parte de esa coincidencia temporal y del origen de los productos exhibidos en los comercios en divisas.

El denunciante afirmó además que en esas mismas tiendas se vendía leche en polvo “sin sellar”, en bolsas cerradas con un nudo y marcadas con un precio de 8,50 dólares, equivalentes —según su cálculo— a 4,060 pesos cubanos.

A partir de esa presentación del producto, planteó la sospecha de que pudiera tratarse de leche proveniente de la ayuda enviada por México o de mercancía reenvasada para su posterior comercialización.

La denuncia se extiende también a productos de Chile. El usuario sostiene que, tras el anuncio de ayuda humanitaria chilena para Cuba, comenzaron a venderse en tiendas militares pollos congelados de la marca La Favorita, identificada como productor y distribuidor de carnes y pollo en Chile.

Sobre esa base, vuelve a preguntar si los militares cubanos estarían vendiendo ayuda humanitaria destinada al pueblo cubano o si, en realidad, esos productos habrían llegado a través de acuerdos comerciales.

El núcleo de la acusación radica en ese contraste: por un lado, varios gobiernos anuncian donaciones o ayuda humanitaria para aliviar la crisis cubana; por otro, aparecen en tiendas en dólares productos originarios de esos mismos países y a precios fuera del alcance de buena parte de la población.

En el caso del arroz brasileño, el denunciante afirma que el kilo costaba 2,80 dólares, una cifra que presenta como cercana a “casi la mitad del salario” de un cubano promedio.

También sitúa el salario mensual en una franja de 3,000 a 4,000 pesos, para reforzar la idea de que esos alimentos resultan inaccesibles para la mayoría.

A partir de esa observación, el autor de la denuncia plantea dos posibles interpretaciones.

La primera, que las tiendas militares estén revendiendo productos que habrían entrado al país como ayuda humanitaria.

La segunda, que existan acuerdos comerciales activos mediante los cuales el Estado cubano compra esos alimentos con presupuesto público mientras la población enfrenta escasez.

En ambos casos, su argumento apunta a una contradicción en la narrativa oficial sobre la crisis y sobre las limitaciones del comercio exterior por causa del embargo estadounidense.

Si los productos de México, Brasil o Chile son donaciones humanitarias, se pregunta Sánchez por qué terminan en tiendas en dólares. Y si no son donaciones, sino mercancías adquiridas comercialmente, entonces cuestiona el discurso según el cual Cuba no puede importar con normalidad debido al “bloqueo”.

En esa línea, el denunciante contrapone la existencia de esos alimentos en comercios controlados por militares con la explicación oficial de la escasez generalizada.