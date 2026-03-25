El duro mensaje de la esposa de joven de El4tico que clama por el papá de su niña

La esposa de Ernesto Ricardo Medina -integrante del proyecto audiovisual independiente cubano El4tico-, publicó un emotivo video en Facebook en el que narra la tristeza de su hijita Emma, de casi cuatro años, que solo pide el regreso de su padre, detenido hace 46 días por la Seguridad del Estado en Holguín.

En el video, que acumula más de 31,000 reproducciones, se ve a la niña, cuando apenas tenía unos meses, disfrutando en su cuna mientras su papá juega con ella.

El texto que lo acompaña, presentado como si lo hubiera escrito la pequeña, resume con una crudeza desgarradora lo que significa para una familia la represión del régimen cubano.

"Hola, papi: Decirte que te extraño mucho está de más, los días pasan y no entiendo porque no estas en casa, mama me dice que fuiste a matarle unos puercos a unos policías", dice Doris Santiesteban Batista, la mamá de Emma.

Doris enumera cada ausencia con precisión: "Son 46 días sin un brazo de papá. Son 46 días sin un beso de papá. Son 46 días sin el calor de papá. Son 46 días que no he bailado una sola canción de ballet con mi papá".

Al final, da voz al único pedido de su hija: "El único deseo que yo pido es tener a mi papá en casa conmigo, tener mi familia completa".

Ernesto Ricardo Medina y su compañero Kamil Zayas Pérez fueron arrestados el 6 de febrero durante un operativo nocturno en el que agentes de la Seguridad del Estado allanaron sus viviendas y confiscaron computadoras, teléfonos, cámaras y equipos de producción audiovisual.

Las autoridades los acusan de "propaganda contra el orden constitucional" e "instigación a delinquir" por los contenidos críticos que publicaban en El4tico, un espacio digital que denuncia la crisis económica y la gestión del régimen.

Doris Santiesteban describió la situación como un "castigo familiar" de la dictadura.

En declaraciones a El Toque el 19 de marzo, señaló: "Emma y Ernesto son muy cercanos. A veces la niña me dice que no quiere comer porque lo extraña. Nuestra rutina se ha roto; emocionalmente estamos unidos, pero nos afecta a todos. No sé qué explicación darle a la niña".

La Fiscalía Provincial de Holguín ratificó la prisión provisional de ambos el 12 de febrero, rechazando un recurso de habeas corpus presentado por la activista Yanet Rodríguez Sánchez, en una audiencia marcada por fuerte presencia policial y cortes de electricidad e Internet.

A este 25 de marzo -día 47 de detención- ninguno de los dos ha sido llevado a juicio.

El caso ha generado una ola de solidaridad nacional e internacional. Artistas como Melendi, Haydée Milanés, Ulises Toirac y Luis Alberto García se sumaron a las campañas #FreeEl4tico y #TodosSomosEl4tico.

El Departamento de Estado de Estados Unidos exigió la liberación de los detenidos y amenazó con vetos de visados. La Sociedad Interamericana de Prensa calificó las detenciones como una vulneración del derecho a la libertad de expresión.

Desde prisión, Kamil Zayas logró enviar un mensaje el 21 de febrero que resume el espíritu del proyecto: "Lo que comenzó como un cuartico humilde, han sabido convertirlo en una casa enorme. Ha valido la pena".