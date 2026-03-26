“Salí por mis hijos”: Cubano se une a caravana migrante tras meses atrapado sin papeles en México

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Un cubano que pasó más de un año atrapado en el sur de México sin documentos ni opciones decidió echarse a caminar. No lo hizo por aventura ni por el sueño americano. Lo hizo por su familia.

“Salí por mis hijos”, es la razón que resume la decisión de Joandri Andrés Velázquez, de 40 años, quien dejó en Cuba a su esposa y a sus dos hijos en medio de apagones y escasez.

Tras más de un año varado en Tapachula, Chiapas, se unió a una caravana de cientos de migrantes que avanzan por el sur de México buscando una oportunidad que no encontraron en los trámites migratorios.

“Aquí sin papeles no hay oportunidad y nos sentimos los migrantes como presos en Tapachula”, denunció el cubano, según reportó Latinus.

Su historia refleja el limbo en el que viven miles de cubanos en México. Velázquez llegó en agosto de 2024 e intentó obtener una cita a través de CBP One para pedir asilo en Estados Unidos, pero nunca lo logró. Con la cancelación del programa tras la llegada de Donald Trump al poder, esa vía quedó cerrada.

Intentó entonces regularizarse en México. Tampoco tuvo éxito. Su solicitud de asilo fue rechazada, incluso después de pedir una revisión de su caso.

El mismo migrante relató que pasó alrededor de un año y siete meses esperando una respuesta de las autoridades mexicanas antes de decidir marcharse.

Sin papeles, sin empleo y sin perspectivas, optó por unirse a la llamada caravana “Génesis 2026”, integrada por unos 500 migrantes que salieron de Tapachula para exigir soluciones y buscar mejores oportunidades en otras zonas del país.

Muchos ya no intentan llegar a Estados Unidos. Su meta ahora es más urgente: salir del sur de México, donde aseguran vivir en condiciones de precariedad, con hambre y sin acceso a trabajo.

“Sería mejor que nos dieran un permiso de tránsito para poder trabajar legalmente sin tanto requisito”, reclamó Velázquez, según Diario de México.

La caravana avanza mientras autoridades mexicanas observan sin intervenir, en una región marcada por la saturación migratoria, la lentitud de los procesos y denuncias de abusos.

Para muchos cubanos, México se ha convertido en una espera interminable. Y cuando esa espera se rompe, lo hace así: caminando.

Porque, como en el caso de Joandri, ya no se trata de llegar a un país, sino de encontrar cualquier salida para sostener a los que quedaron atrás.