“Salí por mis hijos”: Cubano se une a caravana migrante tras meses atrapado sin papeles en México

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Un cubano que pasó más de un año atrapado en el sur de México sin documentos ni opciones decidió echarse a caminar. No lo hizo por aventura ni por el sueño americano. Lo hizo por su familia.
“Salí por mis hijos”, es la razón que resume la decisión de Joandri Andrés Velázquez, de 40 años, quien dejó en Cuba a su esposa y a sus dos hijos en medio de apagones y escasez.
Tras más de un año varado en Tapachula, Chiapas, se unió a una caravana de cientos de migrantes que avanzan por el sur de México buscando una oportunidad que no encontraron en los trámites migratorios.
“Aquí sin papeles no hay oportunidad y nos sentimos los migrantes como presos en Tapachula”, denunció el cubano, según reportó Latinus.
Su historia refleja el limbo en el que viven miles de cubanos en México. Velázquez llegó en agosto de 2024 e intentó obtener una cita a través de CBP One para pedir asilo en Estados Unidos, pero nunca lo logró. Con la cancelación del programa tras la llegada de Donald Trump al poder, esa vía quedó cerrada.
Intentó entonces regularizarse en México. Tampoco tuvo éxito. Su solicitud de asilo fue rechazada, incluso después de pedir una revisión de su caso.
El mismo migrante relató que pasó alrededor de un año y siete meses esperando una respuesta de las autoridades mexicanas antes de decidir marcharse.
Sin papeles, sin empleo y sin perspectivas, optó por unirse a la llamada caravana “Génesis 2026”, integrada por unos 500 migrantes que salieron de Tapachula para exigir soluciones y buscar mejores oportunidades en otras zonas del país.
Muchos ya no intentan llegar a Estados Unidos. Su meta ahora es más urgente: salir del sur de México, donde aseguran vivir en condiciones de precariedad, con hambre y sin acceso a trabajo.
“Sería mejor que nos dieran un permiso de tránsito para poder trabajar legalmente sin tanto requisito”, reclamó Velázquez, según Diario de México.
La caravana avanza mientras autoridades mexicanas observan sin intervenir, en una región marcada por la saturación migratoria, la lentitud de los procesos y denuncias de abusos.
Para muchos cubanos, México se ha convertido en una espera interminable. Y cuando esa espera se rompe, lo hace así: caminando.
Porque, como en el caso de Joandri, ya no se trata de llegar a un país, sino de encontrar cualquier salida para sostener a los que quedaron atrás.
Preguntas frecuentes sobre la crisis migratoria de cubanos en México
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¿Por qué Joandri Andrés Velázquez decidió unirse a la caravana migrante en México?
Joandri Andrés Velázquez se unió a la caravana migrante para buscar mejores oportunidades, ya que tras más de un año en Tapachula, Chiapas, no logró regularizar su situación migratoria ni encontrar trabajo. Su decisión fue impulsada por la necesidad de enviar ayuda a su familia en Cuba, quienes enfrentan apagones y escasez.
¿Cuál es la situación de los migrantes cubanos en Tapachula?
Los migrantes cubanos en Tapachula se encuentran en un limbo migratorio, sin documentos, sin empleo formal y enfrentando condiciones precarias. Muchos denuncian corrupción y lentitud en los procesos de asilo, y la mayoría vive con incertidumbre sobre su futuro.
¿Qué obstáculos enfrentan los cubanos para regularizar su situación en México?
Los cubanos enfrentan corrupción, discriminación y procesos migratorios lentos en su intento por regularizar su situación en México. Muchos reportan que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) rechaza solicitudes sin justificación, y que solo quienes pueden pagar sobornos logran avanzar en sus trámites.
¿Qué alternativas tienen los migrantes cubanos tras el endurecimiento de las políticas migratorias en EE.UU.?
Con el endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump, muchos cubanos consideran quedarse en México, aunque sin garantías de regularización. Algunos contemplan regresar a Cuba, pero la mayoría busca establecerse en ciudades mexicanas con mejores oportunidades laborales.
¿Cómo afecta la situación económica y política de Cuba a la migración de sus ciudadanos?
La crisis económica y la represión política en Cuba han impulsado la salida masiva de migrantes. Muchos cubanos buscan en México una vida digna, lejos de la escasez y el control estatal que enfrentan en su país de origen.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.