Régimen cubano inhabilita teléfonos a jóvenes que apoyaron a Anna Bensi: "Nos quieren calladitos"

El colectivo de activistas digitales "Fuera de la Caja Cuba" denunció que el régimen cubano inhabilitó los teléfonos de sus integrantes como represalia por apoyar públicamente a la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi), durante su interrogatorio con la Seguridad del Estado.

"Nos quieren calladitos", resumió el grupo en un reel publicado en Facebook que acumuló más de 320,000 vistas.

Los jóvenes cogieron dos triciclos para poder llegar hasta Alamar, donde está la estación de Policía en la que citaron a Anna.

"Obviamente, para que vea que no está sola y se sienta fuerte ante toda esa intimidación que esta dictadura ejerce, y que de paso, el régimen vea que ya los cubanos no ignoramos más las injusticias".

La chica que narró el video relató que en el trayecto se dieron cuenta de que les habían inhabilitado las líneas telefónicas.

"Nos quieren calladitos, pero al llegar, tuvimos el placer de estar con mucha gente buena y sobre todo, valiente. (...) Confiando en Dios que todo va a salir bien. Hoy entendimos que cualquier mal que nos hagan solo nos hará más fuertes", subrayó.

El colectivo cerró su denuncia con un mensaje de unidad: "Agradecemos a Annita por ser tan fuerte, a su mamá por nunca dejar de apoyarla y a todos los que estuvieron ayudando a que las cosas sean más fáciles. La unidad es la clave".

¿Qué le sucedió a Anna Bensi en la citación policial?

La jornada quedó marcada por la imputación formal de la activista, tal como denunció tras salir de la Unidad de Policía No. 27 de Alamar, donde fue sometida a un interrogatorio de una hora junto a su abogado.

"Me revisaron hasta el pelo", contó la joven de 21 años, quien responsabilizó a las autoridades por cualquier daño que pudiera sufrir. "Me tuvo que quitar el peinado, la blusa, el pantalón, me tocaron los zapatos a ver si traía algo", detalló.

Anna Bensi fue formalmente imputada como coautora del delito de "actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y sus datos", que el Código Penal sanciona con penas de tres a cinco años de prisión.

Además, quedó bajo reclusión domiciliaria, con prohibición de salida del país y de viajar entre provincias sin autorización previa.

A pesar del mal rato y la medida arbitraria que le impusieron, ella agradeció el respaldo recibido: "Estoy súper agradecida con todas las personas que fueron a acompañarme y con quienes han mostrado su apoyo en redes. No solo nos apoyan a mi mamá y a mí, sino a una causa nacional: la libertad".

El caso contra la chica se originó días atrás, a raíz de la filmación y difusión en redes sociales de un video en el que aparece un suboficial del MININT entregando una citación en el domicilio familiar. El video fue grabado por su madre, Caridad "Cary" Silvente Laffita.

El hostigamiento contra Cary Silvente comenzó el 11 de marzo, cuando agentes la interrogaron a durante dos horas y le impusieron también una reclusión domiciliaria. El 18 de marzo, su abogado presentó una solicitud de archivo ante la Fiscalía que aún aguarda respuesta.

Los agentes de la Seguridad del Estado llegaron a tildar a la señora de "mala madre" y a su hija de "contrarrevolucionaria" que actúa bajo órdenes de Washington.

El gobierno de Estados Unidos exigió al régimen cubano cesar las amenazas e intimidaciones contra ambas.

El acoso a "Fuera de la Caja"

Fuera de la Caja Cuba está formado por Amanda Beatriz Andrés Navarro (20 años), Abel Alejandro Andrés Navarro (22), Mauro Reigos Pérez (20) y Karel Daniel Hernández Bosques (20).

El grupo, conocido por sus gorras rojas con el lema "Make Cuba Great Again", ha denunciado el acoso de la Seguridad del Estado y ha respondido con firmeza: "No nos van a callar".

El 18 de marzo, agentes de la Seguridad del Estado se presentaron en la vivienda de la madre de Karel y del padre de Betty para intimidarlos.

ETECSA, el monopolio estatal de telecomunicaciones, ha sido señalado como instrumento de control político en múltiples ocasiones, y la inhabilitación de teléfonos a quienes simplemente apoyaron a Anna Bensi representa una extensión de esas tácticas hacia el entorno social de los activistas.