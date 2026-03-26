Aunque está lejos, Dany Ome no dejó pasar una fecha importante.

El artista cubano, que actualmente se encuentra en España como parte de su gira, compartió en sus redes sociales una historia dedicada a su pareja, a quien sorprendió con un emotivo detalle por su cumpleaños en Estados Unidos.

En el video se ve a la joven celebrando mientras recibe serenata de mariachis, visiblemente emocionada, en un momento íntimo que el cantante quiso compartir con sus seguidores.

“Las palabras están de más cuando se trata de ti… feliz cumple”, escribió Dany Ome junto a la imagen, dejando claro lo especial que es ella en su vida. También confesó lo difícil que se le hace la distancia: “Un día más que estoy lejísimos por un sueño al cual le debo todo lo que tenemos”.

Por su parte, la joven reaccionó agradecida al gesto: “Gracias por los mariachis, me alegraron el cumpleaños. Te amaré siempre”, escribió en la misma historia.

La pareja lleva cerca de una década juntos: comenzaron su relación siendo apenas unos adolescentes, cuando él tenía 16 años y ella 15, y hoy comparten dos hijos.

Mientras tanto, Dany Ome continúa enfocado en su carrera musical, donde viene ganando fuerza junto a Kevincito El 13, consolidándose dentro del género urbano.

A pesar de los kilómetros, el cantante dejó claro que su relación sigue firme, demostrando que, cuando hay amor, la distancia no es un obstáculo.