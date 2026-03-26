Aunque está lejos, Dany Ome no dejó pasar una fecha importante.
El artista cubano, que actualmente se encuentra en España como parte de su gira, compartió en sus redes sociales una historia dedicada a su pareja, a quien sorprendió con un emotivo detalle por su cumpleaños en Estados Unidos.
En el video se ve a la joven celebrando mientras recibe serenata de mariachis, visiblemente emocionada, en un momento íntimo que el cantante quiso compartir con sus seguidores.
“Las palabras están de más cuando se trata de ti… feliz cumple”, escribió Dany Ome junto a la imagen, dejando claro lo especial que es ella en su vida. También confesó lo difícil que se le hace la distancia: “Un día más que estoy lejísimos por un sueño al cual le debo todo lo que tenemos”.
Por su parte, la joven reaccionó agradecida al gesto: “Gracias por los mariachis, me alegraron el cumpleaños. Te amaré siempre”, escribió en la misma historia.
La pareja lleva cerca de una década juntos: comenzaron su relación siendo apenas unos adolescentes, cuando él tenía 16 años y ella 15, y hoy comparten dos hijos.
Mientras tanto, Dany Ome continúa enfocado en su carrera musical, donde viene ganando fuerza junto a Kevincito El 13, consolidándose dentro del género urbano.
A pesar de los kilómetros, el cantante dejó claro que su relación sigue firme, demostrando que, cuando hay amor, la distancia no es un obstáculo.
Preguntas Frecuentes sobre el Gesto Romántico de Dany Ome y su Carrera
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¿Cómo sorprendió Dany Ome a su pareja desde otro continente?
Dany Ome sorprendió a su pareja con una serenata de mariachis que organizó desde España, donde se encuentra de gira, para celebrar el cumpleaños de ella en Estados Unidos.
¿Cuál es la trayectoria profesional actual de Dany Ome?
Dany Ome está actualmente en una gira en España y continúa su carrera musical en el género urbano. Está ganando fuerza junto a su compañero Kevincito El 13 y ha sido reconocido por su estilo irreverente y su capacidad de conectar con el público.
¿Cómo ha sido la relación de Dany Ome con Samantha Hernández?
Dany Ome y Samantha Hernández mantienen una relación de amistad sincera, sin que existan celos por parte de la pareja de Dany. Samantha ha aclarado que tiene una buena relación tanto con Dany como con su pareja, conocida como La China.
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