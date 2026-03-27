Llega ayuda humanitaria a Santiago de Cuba para familias afectadas por el huracán Melissa

Donativo beneficiará a 600 familias de la diócesis de Santiago de Cuba

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Un nuevo cargamento de ayuda humanitaria llegó al aeropuerto internacional de Santiago de Cuba, canalizado por Catholic Relief Services (CRS) y distribuido por la red de Cáritas Cuba, para beneficiar a 600 familias de la diócesis de Santiago de Cuba afectadas por el huracán Melissa.

Según el sitio web de la organización, los bienes consisten en módulos con alimentos y recursos de higiene, priorizando a adultos mayores, madres solteras con hijos y personas con discapacidad o movilidad reducida.

El siguiente envío de este mismo programa está destinado a otras 600 familias de la diócesis de Holguín-Las Tunas.

Cáritas Cuba describió a CRS como una "organización hermana dispuesta siempre al servicio de caridad" y agradeció "la generosidad de la institución y donantes comprometidos con las personas más necesitadas que resultaron perjudicadas tras el meteoro Melissa".

Este donativo forma parte de la respuesta humanitaria articulada por la Iglesia Católica desde enero de 2026 para atender a los damnificados del ciclón, que tocó tierra el 29 de octubre de 2025 en Playa El Francés, municipio de Guamá, Santiago de Cuba, como categoría 3 con vientos de hasta 195 km/h.

El huracán azotó la región oriental durante aproximadamente seis horas, afectando las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Guantánamo y Las Tunas.

Más de 735.000 personas fueron evacuadas y más de 160.000 viviendas resultaron destruidas o dañadas, 116.000 de ellas en el oriente del país.

La ONU reportó hasta 1,7 millones de personas afectadas y solicitó 74,2 millones de dólares para la respuesta de emergencia.

La distribución de ayuda internacional a través de la Iglesia Católica, sin intermediación del Estado cubano, representó un hecho sin precedentes en la historia moderna de Cuba.

El gobierno de Estados Unidos comprometió 9 millones de dólares en asistencia humanitaria: 3 millones en noviembre de 2025 y 6 millones adicionales anunciados el 5 de febrero de 2026 por el Departamento de Estado.

CRS, que opera en Cuba desde 1993 y ha distribuido más de 32 millones de dólares en suministros médicos en la isla, actúa como organización canalizadora.

Cáritas Cuba, con más de 40 empleados y una red de aproximadamente 12.000 voluntarios, ejecuta la distribución en parroquias y diócesis de las cuatro diócesis orientales beneficiadas: Santiago de Cuba, Holguín-Las Tunas, Bayamo-Manzanillo y Guantánamo-Baracoa.

El régimen cubano criticó este mecanismo en enero de 2026, denunciando "fines oportunistas" en la distribución directa por parte de la Iglesia, mientras comunidades como El Cobre —donde el 90% del poblado resultó afectado— siguen reportando condiciones de abandono meses después del impacto.

El programa total apunta a beneficiar a unas 6.000 familias vulnerables en las cuatro diócesis orientales, en una respuesta que continúa activa casi cinco meses después del paso del ciclón.