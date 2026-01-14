EE.UU. hace llegar a Cuba ayuda humanitaria para damnificados por el huracán Melissa a través de la Iglesia católica

Vídeos relacionados:
La primera asistencia material destinada a damnificados por el huracán Melissa llegó este miércoles al aeropuerto internacional de Holguín y será distribuida en el oriente de Cuba por la Iglesia Católica, a través de Cáritas Cuba, con apoyo de organizaciones humanitarias vinculadas a la Iglesia.
Según la información difundida por el equipo de comunicación de Cáritas y un comunicado del Departamento de Estado de EE.UU., el primer donativo está compuesto por 528 kits de alimentos y 660 kits de higiene (incluyendo insumos de tratamiento de agua).
La entrega inicial se concentrará en comunidades holguineras como Cacocum y zonas aledañas que sufrieron severas consecuencias del meteoro, y los bienes serán entregados “de manera gratuita y directamente” por equipos de Cáritas, de acuerdo con la nota.
Las entregas forman parte de un esquema más amplio. La información indica que a finales de semana se espera un segundo envío dirigido hacia la diócesis de Santiago de Cuba y que, posteriormente, continuará llegando el resto de la ayuda por vía marítima, con el objetivo de beneficiar a alrededor de 6.000 familias en cuatro diócesis orientales: Holguín–Las Tunas, Bayamo–Manzanillo, Santiago de Cuba y Guantánamo–Baracoa.
Según el comunicado citado por el Miami Herald, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, enmarcó estos envíos dentro de un paquete de 3 millones de dólares comprometidos por la Administración Trump para asistencia por desastre tras el paso de Melissa.
El plan contempla vuelos chárter desde Miami a Holguín y Santiago de Cuba, y un barco con el resto de la asistencia que atracaría en Santiago “en unas semanas”.
El Departamento de Estado estimó que la ayuda podría llegar hasta 24.000 personas en las provincias más afectadas: Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.
La nota precisa que, además de alimentos básicos (como arroz, frijoles, aceite y azúcar), la Iglesia distribuirá insumos para purificar y almacenar agua, así como artículos esenciales para el hogar, entre ellos ollas y utensilios de cocina, sábanas y mantas y linternas solares para afrontar los cortes eléctricos.
Cáritas Cuba señaló que la distribución se realizará conforme a sus principios de salvaguardia, con énfasis en el trato digno a los beneficiarios, la protección, la transparencia y un mensaje de esperanza, mientras que el comunicado citado indica que Washington tomó “medidas extraordinarias” para que la ayuda llegue “directamente al pueblo cubano” sin interferencias ni desvíos del “régimen ilegítimo”.
Melissa impactó el este de Cuba como huracán categoría 3 en octubre del año pasado, dejando a miles de personas sin hogar y causando daños a cultivos, telecomunicaciones, electricidad e infraestructura de bombeo de agua.
La ayuda se enmarca en un contexto de crisis en la isla, con escasez generalizada y pocas horas de electricidad al día, y las estimaciones de la ONU sobre la magnitud del daño humano y habitacional tras el ciclón.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda humanitaria en Cuba tras el huracán Melissa
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo se distribuirá la ayuda humanitaria de Estados Unidos en Cuba?
La ayuda humanitaria de Estados Unidos se distribuirá a través de la Iglesia Católica y Cáritas, evitando la intermediación del gobierno cubano. Esta medida busca asegurar que los recursos lleguen directamente a las comunidades más afectadas, sin interferencias del régimen. Además, se han coordinado vuelos y envíos marítimos desde Miami a las provincias orientales de Cuba, como Holguín y Santiago de Cuba.
¿Qué tipo de ayuda se está enviando a los damnificados por el huracán Melissa?
La ayuda incluye más de 525 kits de alimentos y 650 kits de higiene y tratamiento de agua por vuelo. Los kits de alimentos contienen arroz, frijoles, aceite y azúcar, mientras que los de higiene incluyen pastillas purificadoras de agua, recipientes para almacenar agua, ollas, utensilios de cocina, sábanas, mantas y linternas solares. Estos suministros están destinados a beneficiar a aproximadamente 24,000 personas en las provincias más afectadas.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano a la ayuda ofrecida por Estados Unidos?
El gobierno cubano ha expresado públicamente su agradecimiento por la asistencia humanitaria de Estados Unidos, pero ha insistido en que toda ayuda extranjera debe ser canalizada "en plena coordinación con las autoridades" del país. Esta postura contrasta con los anuncios de Washington y la Iglesia Católica, que buscan distribuir la ayuda sin pasar por estructuras estatales para garantizar transparencia y eficacia.
¿Cómo ha afectado el huracán Melissa a Cuba?
El huracán Melissa impactó el este de Cuba como categoría 3, provocando severos daños en viviendas, cultivos, telecomunicaciones, electricidad e infraestructura de bombeo de agua. Más de 1,7 millones de personas fueron afectadas, con más de 160,000 viviendas dañadas, según estimaciones de la ONU. Provincias como Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo fueron las más afectadas.
