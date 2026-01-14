EE.UU. hace llegar a Cuba ayuda humanitaria para damnificados por el huracán Melissa a través de la Iglesia católica

Vídeos relacionados:

La primera asistencia material destinada a damnificados por el huracán Melissa llegó este miércoles al aeropuerto internacional de Holguín y será distribuida en el oriente de Cuba por la Iglesia Católica, a través de Cáritas Cuba, con apoyo de organizaciones humanitarias vinculadas a la Iglesia.

Según la información difundida por el equipo de comunicación de Cáritas y un comunicado del Departamento de Estado de EE.UU., el primer donativo está compuesto por 528 kits de alimentos y 660 kits de higiene (incluyendo insumos de tratamiento de agua).

La entrega inicial se concentrará en comunidades holguineras como Cacocum y zonas aledañas que sufrieron severas consecuencias del meteoro, y los bienes serán entregados “de manera gratuita y directamente” por equipos de Cáritas, de acuerdo con la nota.

Las entregas forman parte de un esquema más amplio. La información indica que a finales de semana se espera un segundo envío dirigido hacia la diócesis de Santiago de Cuba y que, posteriormente, continuará llegando el resto de la ayuda por vía marítima, con el objetivo de beneficiar a alrededor de 6.000 familias en cuatro diócesis orientales: Holguín–Las Tunas, Bayamo–Manzanillo, Santiago de Cuba y Guantánamo–Baracoa.

Según el comunicado citado por el Miami Herald, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, enmarcó estos envíos dentro de un paquete de 3 millones de dólares comprometidos por la Administración Trump para asistencia por desastre tras el paso de Melissa.

El plan contempla vuelos chárter desde Miami a Holguín y Santiago de Cuba, y un barco con el resto de la asistencia que atracaría en Santiago “en unas semanas”.

El Departamento de Estado estimó que la ayuda podría llegar hasta 24.000 personas en las provincias más afectadas: Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.

La nota precisa que, además de alimentos básicos (como arroz, frijoles, aceite y azúcar), la Iglesia distribuirá insumos para purificar y almacenar agua, así como artículos esenciales para el hogar, entre ellos ollas y utensilios de cocina, sábanas y mantas y linternas solares para afrontar los cortes eléctricos.

Cáritas Cuba señaló que la distribución se realizará conforme a sus principios de salvaguardia, con énfasis en el trato digno a los beneficiarios, la protección, la transparencia y un mensaje de esperanza, mientras que el comunicado citado indica que Washington tomó “medidas extraordinarias” para que la ayuda llegue “directamente al pueblo cubano” sin interferencias ni desvíos del “régimen ilegítimo”.

Melissa impactó el este de Cuba como huracán categoría 3 en octubre del año pasado, dejando a miles de personas sin hogar y causando daños a cultivos, telecomunicaciones, electricidad e infraestructura de bombeo de agua.

La ayuda se enmarca en un contexto de crisis en la isla, con escasez generalizada y pocas horas de electricidad al día, y las estimaciones de la ONU sobre la magnitud del daño humano y habitacional tras el ciclón.