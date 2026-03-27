​​​​​​​Arrestan a un cubano por contaminar con aguas residuales una propiedad en Redland, Miami-Dade

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Orlando Suárez, un cubano de 53 años, compareció este miércoles ante un tribunal de Miami-Dade acusado de causar deliberadamente contaminación en su propiedad de cinco acres en la zona agrícola de Redland, en el suroeste del condado, informaron las autoridades.

Agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) arrestaron a Suárez en la tarde del martes, en su propiedad ubicada en 19201 SW 180 Street, bajo acusaciones de contaminar la capa freática del área con bacterias dañinas, incluidas Escherichia coli y coliformes totales, reveló un reporte del canal Local 10 News.

Según el informe de arresto, la propiedad de Suárez no estaba conectada al sistema de alcantarillado y carecía de un sistema séptico autorizado.

En el lugar, el acusado contaba con un área mecánica para vehículos comerciales y había seis vehículos recreativos utilizados como viviendas, que estaban conectados mediante tuberías improvisadas que funcionaban como línea de alcantarillado a lo largo de toda la propiedad, descargando aguas residuales directamente al suelo.

Como consecuencia, “la propiedad causó contaminación en el nivel freático de la zona y dañó el agua potable al contaminarla con bacterias dañinas”, señaló el informe de la MDSO.

Las pruebas de laboratorio confirmaron la gravedad del problema. “Los resultados de las muestras de laboratorio del tanque séptico indicaron la presencia de aguas residuales sin tratar (...) El agua potable también contenía coliformes totales y E. coli”, precisó el documento.

Los investigadores también encontraron en la propiedad varios bidones para quemar basura, “que parecían utilizarse para desechar e incinerar desperdicios”.

Tras su detención, Suárez fue recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) y enfrenta un cargo por delito grave de tercer grado por negligencia deliberada hacia el medio ambiente. El juez fijó su fianza en 2,500 dólares.

“Redlands es una comunidad agrícola histórica que constituye una parte importante no sólo del ecosistema del condado de Miami-Dade, sino también un centro agrícola vital que suministra alimentos al mundo”, explica el informe de arresto. “Al ser una zona rural, depende casi exclusivamente del agua subterránea y del agua de pozo, no sólo para el riesgo de los cultivos, sino también para el consumo humano”.