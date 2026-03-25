La cantante dominicana Yailin La Más Viral vuelve a estar en el centro de la polémica tras ser arrestada este martes en Santo Domingo, República Dominicana.

Según informaron las autoridades, la artista fue detenida durante un operativo policial mientras se desplazaba en un Lamborghini de su propiedad por una zona de la capital.

Durante la inspección del vehículo, los agentes habrían encontrado dos armas de fuego en su interior: una pistola Glock 19 de quinta generación y otra marca Zoraki, ambas con cargadores y municiones.

Al momento del arresto, Yailin —cuyo nombre real es Jorgina Guillermo Díaz— no se encontraba sola, sino acompañada por otras dos personas, cuyas identidades no han sido reveladas.

Tras su detención, la cantante fue puesta a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades investigan la procedencia de las armas y si contaban o no con la documentación legal correspondiente.

Por ahora, el caso se mantiene en fase de investigación, y su equipo legal no ha ofrecido declaraciones públicas.

La noticia ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde la artista —una de las figuras más seguidas del género urbano— vuelve a acaparar titulares, esta vez por un nuevo episodio legal.