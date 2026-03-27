“Os trajimos galletas, salid a bailarnos”: cubanos protestan frente a sede de Podemos en Madrid

Un grupo de cubanos se concentró este viernes frente a la sede del partido español Podemos en Madrid para denunciar lo que consideran la complicidad de esa organización política con el régimen cubano, en medio de la polémica generada por la reciente visita del exlíder de la formación, Pablo Iglesias, a La Habana.

La acción incluyó un gesto simbólico dirigido al partido de izquierda: los manifestantes dejaron un paquete de galletas frente a la sede acompañado del mensaje “Salgan a bailarnos que trajimos galletas”.

La frase alude a videos difundidos en redes sociales donde integrantes del llamado Convoy Nuestra América entregaban galletas a niños cubanos, mientras les pedían que bailaran.

En las imágenes de la protesta, difundidas a través de la página en Facebook de la plataforma Click Cuba, el activista cubano Lázaro Mireles denunció que ese tipo de iniciativas explotan la precariedad que vive la población en la isla y reducen la crisis del país a actos propagandísticos.

Durante su intervención, afirmó que los cubanos no necesitan gestos simbólicos ni campañas ideológicas, sino libertad.

Mireles también criticó lo que describió como una narrativa internacional que intenta justificar al régimen cubano, mientras millones de ciudadanos enfrentan escasez de alimentos, crisis económica y un éxodo migratorio sostenido durante décadas.

La protesta se produjo en un contexto de creciente malestar entre cubanos dentro y fuera de la isla por la presencia en La Habana de activistas y políticos extranjeros vinculados al llamado Convoy Nuestra América, una iniciativa internacional que promueve acciones de solidaridad con el gobierno cubano y que recientemente sostuvo encuentros con el gobernante Miguel Díaz-Canel.

Las visitas de estas delegaciones han generado polémica entre sectores del exilio y de la sociedad civil cubana, que consideran que algunas de estas iniciativas terminan presentando una imagen distorsionada de la realidad del país.

La periodista cubana Yoani Sánchez fue tajante al afirmar que Cuba no es un “parque temático” para visitantes extranjeros que viajan a defender al gobierno, mientras la población enfrenta una profunda crisis económica y social.

En la misma línea, la musicóloga e historiadora Rosa Marquetti cuestionó lo que calificó como la “folklorización de la miseria” cubana, al advertir que algunas acciones de solidaridad terminan instrumentalizando la precariedad del país para fines ideológicos.

Las reacciones también se intensificaron después de que Iglesias relativizara la gravedad de la situación en la isla durante su estancia en La Habana, al afirmar que la realidad cubana “es difícil pero no como se presenta desde fuera”, declaraciones que provocaron críticas de numerosos cubanos en redes sociales.