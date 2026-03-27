“Os trajimos galletas, salid a bailarnos”: cubanos protestan frente a sede de Podemos en Madrid

Un grupo de cubanos se concentró este viernes frente a la sede del partido español Podemos en Madrid para denunciar lo que consideran la complicidad de esa organización política con el régimen cubano, en medio de la polémica generada por la reciente visita del exlíder de la formación, Pablo Iglesias, a La Habana.
La acción incluyó un gesto simbólico dirigido al partido de izquierda: los manifestantes dejaron un paquete de galletas frente a la sede acompañado del mensaje “Salgan a bailarnos que trajimos galletas”.
La frase alude a videos difundidos en redes sociales donde integrantes del llamado Convoy Nuestra América entregaban galletas a niños cubanos, mientras les pedían que bailaran.
En las imágenes de la protesta, difundidas a través de la página en Facebook de la plataforma Click Cuba, el activista cubano Lázaro Mireles denunció que ese tipo de iniciativas explotan la precariedad que vive la población en la isla y reducen la crisis del país a actos propagandísticos.
Durante su intervención, afirmó que los cubanos no necesitan gestos simbólicos ni campañas ideológicas, sino libertad.
Mireles también criticó lo que describió como una narrativa internacional que intenta justificar al régimen cubano, mientras millones de ciudadanos enfrentan escasez de alimentos, crisis económica y un éxodo migratorio sostenido durante décadas.
La protesta se produjo en un contexto de creciente malestar entre cubanos dentro y fuera de la isla por la presencia en La Habana de activistas y políticos extranjeros vinculados al llamado Convoy Nuestra América, una iniciativa internacional que promueve acciones de solidaridad con el gobierno cubano y que recientemente sostuvo encuentros con el gobernante Miguel Díaz-Canel.
Las visitas de estas delegaciones han generado polémica entre sectores del exilio y de la sociedad civil cubana, que consideran que algunas de estas iniciativas terminan presentando una imagen distorsionada de la realidad del país.
La periodista cubana Yoani Sánchez fue tajante al afirmar que Cuba no es un “parque temático” para visitantes extranjeros que viajan a defender al gobierno, mientras la población enfrenta una profunda crisis económica y social.
En la misma línea, la musicóloga e historiadora Rosa Marquetti cuestionó lo que calificó como la “folklorización de la miseria” cubana, al advertir que algunas acciones de solidaridad terminan instrumentalizando la precariedad del país para fines ideológicos.
Las reacciones también se intensificaron después de que Iglesias relativizara la gravedad de la situación en la isla durante su estancia en La Habana, al afirmar que la realidad cubana “es difícil pero no como se presenta desde fuera”, declaraciones que provocaron críticas de numerosos cubanos en redes sociales.
Preguntas frecuentes sobre la protesta cubana frente a la sede de Podemos en Madrid
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué protestaron los cubanos frente a la sede de Podemos en Madrid?
Los cubanos protestaron frente a la sede de Podemos en Madrid para denunciar la complicidad del partido con el régimen cubano. La protesta se centró en criticar la relación de Podemos con el gobierno cubano, especialmente tras la visita del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, a La Habana.
¿Qué simboliza el gesto de las galletas en la protesta?
El gesto de dejar un paquete de galletas frente a la sede de Podemos, acompañado del mensaje “Salgan a bailarnos que trajimos galletas”, simboliza una crítica a las iniciativas del Convoy Nuestra América en Cuba. Se critica la explotación de la precariedad cubana a través de actos propagandísticos, como mostrar a niños bailando a cambio de galletas.
¿Cuál es la posición de Yoani Sánchez sobre las visitas de extranjeros a Cuba?
Yoani Sánchez, periodista cubana, ha manifestado que Cuba no es un “parque temático” para visitantes extranjeros que defienden al gobierno cubano. Critica que se utilice la crisis cubana para promover discursos ideológicos, mientras la población enfrenta una profunda crisis económica y social.
¿Cómo ha respondido la comunidad cubana a las declaraciones de Pablo Iglesias sobre la situación en Cuba?
Las declaraciones de Pablo Iglesias, que relativizaban la gravedad de la crisis en Cuba, han generado críticas tanto dentro como fuera de la isla. Numerosos cubanos han expresado su rechazo a sus comentarios, acusándolo de minimizar la crisis desde un entorno de privilegio.
¿Qué críticas se han hecho sobre el Convoy Nuestra América?
El Convoy Nuestra América ha sido criticado por presentar una imagen distorsionada de la realidad cubana y por instrumentalizar la precariedad del país para fines ideológicos. Se considera que estas iniciativas legitiman al régimen cubano sin abordar las verdaderas necesidades del pueblo cubano.
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