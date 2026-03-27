Periodista estadounidense muestra en videos la crisis de servicios básicos en La Habana

La periodista independiente estadounidense Oliya Scootercaster volvió a documentar la realidad cotidiana en La Habana con nuevos videos publicados en la red social X, en los que muestra escenas vinculadas al deterioro de los servicios básicos en distintos puntos de la capital cubana.

En una de sus publicaciones, difundió imágenes grabadas en barrios habaneros donde se observan acumulaciones de basura en la vía pública y la reacción de los propios vecinos ante la falta de recogida.

"En La Habana, Cuba, los residentes recurrieron a quemar montones de basura sin recoger que se alinean en las calles en un esfuerzo por limpiar la acumulación de desechos. Los locales informan que la recogida de basura ha sido severamente interrumpida", escribió.

Los videos muestran montículos de desechos ardiendo en plena calle, con columnas de humo visibles entre edificios, mientras en algunos casos se aprecia la intervención de equipos para sofocar las llamas.

En otros materiales compartidos, la periodista captó también labores puntuales de recogida de grandes volúmenes de basura con maquinaria, lo que evidencia diferencias en la gestión de residuos según las zonas.

En otra de sus publicaciones, Scootercaster mostró escenas relacionadas con el acceso al agua, donde se observa a residentes dependiendo de camiones cisterna para abastecerse.

"Los residentes en partes de La Habana dependen de camiones cisterna de agua y otras opciones escasas, ya que las interrupciones del suministro vinculadas a apagones y problemas de infraestructura dejan a algunos vecindarios sin agua corriente regular", señaló.

Las imágenes muestran a decenas de personas reuniéndose con cubos, pomos y otros recipientes, esperando su turno para recoger agua.

"Las multitudes se reúnen rápidamente cuando llegan los camiones, con residentes apresurándose a llenar cubos y contenedores antes de que se agoten los suministros. Muchos llevan el agua a casa a mano debido al acceso limitado a la distribución", añadió.

La periodista también apuntó a factores estructurales que inciden en esta situación: "El sistema de agua de Cuba ha estado bajo presión por la infraestructura envejecida y los frecuentes apagones que afectan el bombeo y la distribución. La escasez de combustible también ha impactado la consistencia de la distribución en camiones cisterna".

Asimismo, recogió inquietudes de los propios residentes sobre la calidad del agua disponible: "Los residentes en las áreas afectadas reportan preocupaciones sobre la calidad del agua, y algunos dependen de agua sin tratar o almacenada para el uso diario".

Estas publicaciones se suman a otras experiencias documentadas por la propia periodista durante su estancia en la capital cubana, donde recogió testimonios y escenas de la vida cotidiana marcadas por la crisis, incluyendo carencias de alimentos, problemas de infraestructura y demandas de cambio expresadas por ciudadanos.