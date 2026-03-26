"¿Cuándo viene Trump?": la pregunta que una periodista estadounidense más escuchó en La Habana

"¿Cuándo viene Trump?" fue la pregunta que la periodista independiente estadounidense Oliya Scootercaster escuchó con mayor frecuencia durante su reciente visita a La Habana.

Scootercaster, videógrafa asociada a FreedomNewsTV y conocida por su cobertura en terreno de protestas y operativos migratorios en ciudades estadounidenses, documentó las condiciones de vida que observó en las calles de la capital cubana.

"'¿Cuándo viene Trump?' es la pregunta que escuché con más frecuencia mientras estaba en La Habana, Cuba, observando la vida cotidiana y las penurias que enfrentan muchas personas", escribió la periodista en su perfil en X.

Entre las penurias que documentó figuran la escasez de agua y de alimentos básicos asequibles, edificios en estado de derrumbe con familias viviendo en su interior, y largas colas nocturnas frente a bancos y cajeros automáticos donde los "retiros están limitados a unos 20 dólares por persona".

Explicó que la gasolina se vende en el mercado negro a aproximadamente 4.000 pesos cubanos el litro, equivalente a unos 8 dólares.

Scootercaster destacó la actitud de los habaneros: "A pesar de las condiciones, la gente fue increíblemente cálida, generosa y deseosa de que se escuchara su voz".

Uno de los hombres entrevistados le dijo sin rodeos: "Estoy dispuesto a morir por la libertad", explicando que para él era importante hablar y no esconderse por miedo.

La periodista también recogió el clamor popular en un video donde se escucha una voz decir: "Ya basta. Libertad, libertad, libertad."

El reportaje llega en medio de la peor crisis económica y energética que atraviesa Cuba en décadas. Desde enero de 2026, la interrupción del suministro de petróleo venezolano ha provocado apagones de hasta 20 y 25 horas diarias, el colapso del sistema de bombeo de agua y una escasez generalizada.

El 80% de los cubanos considera que la crisis actual es peor que el Período Especial de los años 90. En ese contexto, la administración Trump ha intensificado la presión sobre el régimen.

La semana pasada, el presidente declaró desde la Casa Blanca que están dialogando con el régimen y "será un gran honor tomar Cuba". Sus palabras fueron pocos días después de que el gobernante Miguel Díaz-Canel reconociera que existen contactos con Washington.

Scootercaster anunció que publicará en los próximos días el material audiovisual completo y las entrevistas realizadas en La Habana.