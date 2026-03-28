Eliades Ochoa rompe el silencio sobre la crisis en Cuba

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El músico cubano Eliades Ochoa expresó recientemente su preocupación por la situación de Cuba, en un tono que contrasta con la imagen que durante años proyectó desde la isla.
En declaraciones a La Vanguardia, el artista dejó claro que mantiene un vínculo emocional con su tierra, pero reside fuera del país.
“Me gustaría vivir en Santiago de Cuba, pero tengo mi piso en Madrid, por compromisos de trabajo. Soy casi europeo ya. Me llaman de toda Europa, estoy recogiendo frutos de tantos años de carrera ahora con mi gira 'Estoy como nunca'”, dijo.
Ochoa, que desarrolló gran parte de su carrera dentro de Cuba y alcanzó reconocimiento internacional sin romper con el sistema, se suma ahora a ese coro de voces que describen una isla marcada por la escasez y la dependencia de las remesas.
“Está todo degradado allá” y “todos los cubanos que podemos vamos enviando dinero a familiares”, afirmó.
El sonero reconoce la crisis en la vida cotidiana y culpó directamente a "los mandamases" que lo hacen todo mal porque luego es el "pueblo el que sufre".
“Nuestra isla tan hermosa y tan fértil y tan musical… sus gentes merecen también ser felices”, añadió el músico, en una reflexión que combina nostalgia con un diagnóstico distante y tardío de la realidad cubana.
Preguntas frecuentes sobre Eliades Ochoa y sus críticas al régimen cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ha dicho Eliades Ochoa sobre la situación actual en Cuba?
Eliades Ochoa ha criticado la situación en Cuba, describiéndola como degradada y marcada por la escasez. En sus declaraciones, culpó a los líderes del país de manejar mal la situación, lo que afecta directamente al pueblo cubano. Ochoa también ha mencionado la dependencia de las remesas enviadas desde el exterior como un reflejo de la crisis económica que enfrenta la isla.
¿Dónde reside Eliades Ochoa actualmente y por qué?
Eliades Ochoa actualmente reside en Madrid, España. Según el músico, su residencia en Europa se debe a compromisos de trabajo y a su exitosa gira 'Estoy como nunca'. Aunque expresa un fuerte vínculo emocional con Cuba, especialmente con Santiago de Cuba, su carrera internacional lo mantiene lejos de la isla.
¿Cómo ha sido la relación de Eliades Ochoa con el régimen cubano a lo largo de su carrera?
Durante gran parte de su carrera, Eliades Ochoa ha mantenido una relación sin confrontaciones con el régimen cubano. Sin embargo, en años recientes, ha comenzado a expresar críticas abiertas hacia el sistema, señalando la mala gestión gubernamental como responsable de la crisis que afecta a los cubanos. Este cambio de postura es significativo dado su histórico reconocimiento dentro de Cuba.
¿Cuál es la opinión de Eliades Ochoa sobre las remesas enviadas a Cuba?
Eliades Ochoa considera que las remesas son un reflejo de la precariedad económica en Cuba. Ha mencionado que muchos cubanos, incluyéndose, envían dinero a sus familiares para ayudar a paliar la crisis económica en la isla. Esta dependencia de las remesas es vista por Ochoa como un síntoma de la profunda crisis que enfrenta el país.
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