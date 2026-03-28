Eliades Ochoa rompe el silencio sobre la crisis en Cuba

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El músico cubano Eliades Ochoa expresó recientemente su preocupación por la situación de Cuba, en un tono que contrasta con la imagen que durante años proyectó desde la isla.

En declaraciones a La Vanguardia, el artista dejó claro que mantiene un vínculo emocional con su tierra, pero reside fuera del país.

“Me gustaría vivir en Santiago de Cuba, pero tengo mi piso en Madrid, por compromisos de trabajo. Soy casi europeo ya. Me llaman de toda Europa, estoy recogiendo frutos de tantos años de carrera ahora con mi gira 'Estoy como nunca'”, dijo.

Ochoa, que desarrolló gran parte de su carrera dentro de Cuba y alcanzó reconocimiento internacional sin romper con el sistema, se suma ahora a ese coro de voces que describen una isla marcada por la escasez y la dependencia de las remesas.

“Está todo degradado allá” y “todos los cubanos que podemos vamos enviando dinero a familiares”, afirmó.

El sonero reconoce la crisis en la vida cotidiana y culpó directamente a "los mandamases" que lo hacen todo mal porque luego es el "pueblo el que sufre".

“Nuestra isla tan hermosa y tan fértil y tan musical… sus gentes merecen también ser felices”, añadió el músico, en una reflexión que combina nostalgia con un diagnóstico distante y tardío de la realidad cubana.