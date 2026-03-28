Cubano se emociona al ver abundancia de frutas y alimentos en supermercado de Argentina

Un video compartido por el medio argentino Agarrá la Pala muestra el momento en que un cubano, acompañado por su nieto, recorre por primera vez los pasillos de un supermercado y reacciona con asombro ante la abundancia de productos.
Durante la grabación, el hombre observa con incredulidad frutas, verduras y otros alimentos básicos que en Cuba suelen ser escasos o difíciles de conseguir.
“Mira los aguacates, mira… mira los ajos aquí”, comenta mientras camina por los pasillos, visiblemente impresionado por la cantidad de mercancía disponible.
La reacción alcanza su punto más emotivo cuando el hombre exclama: “¡Auxilio! Como dice el dicho, sin palabras”, mientras contempla estantes llenos de frutas y panes.
“Me pregunto qué hacen con tanta cosa aquí… ¿Quién se lo compra?”, añade con sorpresa.
En el video también se escucha a una mujer que lo acompaña animándolo a aprovechar la experiencia.
“Lo que tú quieras probar, lo que tú quieras comer, cómpralo sin ningún problema”, le dice mientras le pregunta si está feliz. “Demasiado”, responde el hombre.
Escenas como esta se han vuelto frecuentes en redes sociales en los últimos años. Videos de cubanos que se emocionan, en ocasiones hasta las lágrimas, al entrar por primera vez en supermercados de otros países suelen viralizarse rápidamente debido al contraste con la realidad que enfrenta la población dentro de la isla.
Uno de los casos más recientes ocurrió cuando una cubana publicó en TikTok un video de su padre llorando durante su primer día en España al ver los estantes repletos de alimentos, un clip que acumuló más de 2,2 millones de visualizaciones en menos de 48 horas.
También se han difundido grabaciones similares en países como República Dominicana, México o Estados Unidos, donde migrantes cubanos reaccionan con incredulidad ante productos tan comunes como carnes, frutas, quesos o refrescos.
Detrás de estas escenas hay una crisis alimentaria prolongada en Cuba. Durante décadas, los alimentos básicos han estado sometidos a sistemas de racionamiento y a una fuerte intervención estatal, mientras la producción agrícola ha caído y las importaciones se ven limitadas por la falta de divisas.
El resultado es una escasez persistente que obliga a la población a depender de redes informales, largas colas o mercados estatales en divisas, con precios inaccesibles para la mayoría de los salarios y pensiones.
Esa situación económica, combinada con la falta de oportunidades y la crisis generalizada del país, ha impulsado el mayor éxodo de la historia reciente de Cuba.
Se estima que entre 2021 y 2025 alrededor de dos millones de cubanos habrían emigrado, buscando en otros países las condiciones de vida que no encuentran en la isla.
Preguntas Frecuentes sobre la Escasez Alimentaria en Cuba y las Reacciones de los Cubanos en el Extranjero
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los cubanos se emocionan al ver supermercados en otros países?
Los cubanos se emocionan al ver supermercados en otros países debido al contraste con la realidad en Cuba, donde la escasez de productos básicos es una constante. En la isla, los alimentos están sometidos a sistemas de racionamiento y los precios son inaccesibles para la mayoría de la población, lo que hace que la abundancia en el extranjero resulte impactante.
¿Cómo ha afectado la escasez alimentaria a la emigración cubana?
La escasez alimentaria en Cuba ha sido un factor determinante en el aumento de la emigración. Se estima que entre 2021 y 2025 alrededor de dos millones de cubanos habrían emigrado en busca de mejores condiciones de vida. La falta de alimentos, combinada con la crisis económica y la represión política, ha impulsado el mayor éxodo de la historia reciente de Cuba.
¿Cuál es la situación actual de los supermercados en Cuba?
Los supermercados en Cuba enfrentan una situación crítica, con estantes vacíos o semivacíos y precios inaccesibles para la mayoría de la población. La producción agrícola ha disminuido y la escasez de divisas limita las importaciones, lo que obliga a los cubanos a depender de redes informales y largas colas para adquirir alimentos básicos.
¿Qué impacto tienen las redes sociales en la visibilidad de la crisis alimentaria en Cuba?
Las redes sociales han jugado un papel crucial en visibilizar la crisis alimentaria en Cuba. Videos de cubanos emocionándose al entrar en supermercados extranjeros se han viralizado, destacando el contraste con la escasez en la isla. Estas plataformas permiten a los cubanos compartir sus experiencias y aumentar la conciencia sobre las dificultades que enfrentan en su vida diaria.
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