Teatristas realizan acto de desagravio a Nelda Castillo y entregan distinción, tras veto de comisarios culturales en Cuba

El gesto fue calificado de acto de justicia simbólica hacia una artista que ha dedicado su vida al teatro

El dramaturgo Norge Espinosa y varios teatristas visitaron este viernes a la maestra y directora Nelda Castillo para entregarle en su casa la distinción del Instituto Internacional del Teatro (ITI) que autoridades culturales impidieron otorgarle públicamente durante la celebración del Día Internacional del Teatro en Cuba.

La entrega tuvo lugar en la vivienda de la propia artista, fundadora de la compañía El Ciervo Encantado, en un encuentro íntimo que reunió a colegas y colaboradores cercanos.

En un video compartido a través de su perfil en Facebook, Espinosa detalló que el reconocimiento debía entregarse en una actividad organizada por el Centro Cubano del ITI, pero el acto fue cancelado tras la intervención de las autoridades culturales.

Captura de Facebook/Norge Espinosa Mendoza

“Ayer estuvimos en su casa para entregarle la distinción que no pudimos dar en la ceremonia prevista”, escribió el dramaturgo en su publicación.

Durante el encuentro, Espinosa dedicó unas palabras a la trayectoria de Castillo, a quien describió como una figura esencial para varias generaciones de teatristas cubanos.

En su intervención recordó antiguos montajes del grupo Teatro Buendía y reflexionó sobre el sentido del teatro como un espacio donde confluyen memoria, presente y futuro.

“El teatro es un acto de presencia donde el pasado, el presente y tal vez el futuro dicen ciertas cosas”, expresó durante el homenaje, en el que también resaltó la dimensión ética del trabajo artístico de la directora.

El dramaturgo afirmó que Castillo ha significado mucho para quienes han seguido su obra y destacó su coherencia dentro de la escena teatral cubana. “Formar parte de esa ética significa ser coherente y consecuente”, dijo.

El gesto de entregar el reconocimiento en su casa ocurre después de que el Consejo Nacional de las Artes Escénicas (CNAE) impugnó el homenaje que el Centro Cubano del ITI planeaba otorgar a Castillo durante la celebración del Día Internacional del Teatro, este 27 de marzo.

La directora general de Teatro Vivarta, Antonia Fernández, explicó que la institución estatal vetó el reconocimiento por lo que calificó como “muy estrechas razones”, lo que obligó finalmente a suspender el evento completo.

El acto previsto incluía además palabras de representantes del propio ITI y de la Unesco, así como el reconocimiento al director camagüeyano Freddy Núñez Estenoz y a su agrupación Teatro del Viento.

La decisión generó numerosas reacciones entre artistas y trabajadores del sector teatral, quienes interpretaron el veto como una forma de censura y un intento de desconocer la trayectoria de una de las figuras más influyentes del teatro contemporáneo en la isla.

En los comentarios al video publicado por Espinosa, varios creadores celebraron la iniciativa de realizar el homenaje fuera de los canales oficiales.

Algunos calificaron el gesto como un acto de justicia simbólica hacia una artista que, según señalaron, ha dedicado su vida al teatro.

La polémica ocurre además pocas semanas después de que El Ciervo Encantado anunciara su salida del Centro de Teatro de La Habana, del CNAE y del Ministerio de Cultura, al declarar que no continuarían sometiendo su trabajo a los mecanismos de evaluación y control de las instituciones culturales estatales.

Fundado hace 30 años, el colectivo dirigido por Castillo se ha consolidado como uno de los grupos más reconocidos de la escena teatral cubana contemporánea, con una obra caracterizada por la experimentación estética y una mirada crítica sobre la realidad del país.