Teatristas realizan acto de desagravio a Nelda Castillo y entregan distinción, tras veto de comisarios culturales en Cuba

El dramaturgo Norge Espinosa y varios teatristas visitaron este viernes a la maestra y directora Nelda Castillo para entregarle en su casa la distinción del Instituto Internacional del Teatro (ITI) que autoridades culturales impidieron otorgarle públicamente durante la celebración del Día Internacional del Teatro en Cuba.
La entrega tuvo lugar en la vivienda de la propia artista, fundadora de la compañía El Ciervo Encantado, en un encuentro íntimo que reunió a colegas y colaboradores cercanos.
En un video compartido a través de su perfil en Facebook, Espinosa detalló que el reconocimiento debía entregarse en una actividad organizada por el Centro Cubano del ITI, pero el acto fue cancelado tras la intervención de las autoridades culturales.
“Ayer estuvimos en su casa para entregarle la distinción que no pudimos dar en la ceremonia prevista”, escribió el dramaturgo en su publicación.
Durante el encuentro, Espinosa dedicó unas palabras a la trayectoria de Castillo, a quien describió como una figura esencial para varias generaciones de teatristas cubanos.
En su intervención recordó antiguos montajes del grupo Teatro Buendía y reflexionó sobre el sentido del teatro como un espacio donde confluyen memoria, presente y futuro.
“El teatro es un acto de presencia donde el pasado, el presente y tal vez el futuro dicen ciertas cosas”, expresó durante el homenaje, en el que también resaltó la dimensión ética del trabajo artístico de la directora.
El dramaturgo afirmó que Castillo ha significado mucho para quienes han seguido su obra y destacó su coherencia dentro de la escena teatral cubana. “Formar parte de esa ética significa ser coherente y consecuente”, dijo.
El gesto de entregar el reconocimiento en su casa ocurre después de que el Consejo Nacional de las Artes Escénicas (CNAE) impugnó el homenaje que el Centro Cubano del ITI planeaba otorgar a Castillo durante la celebración del Día Internacional del Teatro, este 27 de marzo.
La directora general de Teatro Vivarta, Antonia Fernández, explicó que la institución estatal vetó el reconocimiento por lo que calificó como “muy estrechas razones”, lo que obligó finalmente a suspender el evento completo.
El acto previsto incluía además palabras de representantes del propio ITI y de la Unesco, así como el reconocimiento al director camagüeyano Freddy Núñez Estenoz y a su agrupación Teatro del Viento.
La decisión generó numerosas reacciones entre artistas y trabajadores del sector teatral, quienes interpretaron el veto como una forma de censura y un intento de desconocer la trayectoria de una de las figuras más influyentes del teatro contemporáneo en la isla.
En los comentarios al video publicado por Espinosa, varios creadores celebraron la iniciativa de realizar el homenaje fuera de los canales oficiales.
Algunos calificaron el gesto como un acto de justicia simbólica hacia una artista que, según señalaron, ha dedicado su vida al teatro.
La polémica ocurre además pocas semanas después de que El Ciervo Encantado anunciara su salida del Centro de Teatro de La Habana, del CNAE y del Ministerio de Cultura, al declarar que no continuarían sometiendo su trabajo a los mecanismos de evaluación y control de las instituciones culturales estatales.
Fundado hace 30 años, el colectivo dirigido por Castillo se ha consolidado como uno de los grupos más reconocidos de la escena teatral cubana contemporánea, con una obra caracterizada por la experimentación estética y una mirada crítica sobre la realidad del país.
Preguntas frecuentes sobre la censura cultural en Cuba y el homenaje a Nelda Castillo
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se impidió el homenaje público a Nelda Castillo?
El homenaje público a Nelda Castillo fue impedido porque el Consejo Nacional de las Artes Escénicas (CNAE) impugnó el reconocimiento que el Centro Cubano del Instituto Internacional del Teatro (ITI) planeaba otorgarle. Las autoridades culturales alegaron "razones muy estrechas" para cancelar el evento, lo que fue interpretado como un acto de censura por parte de la comunidad teatral cubana. El acto fue visto como un intento de censurar y desconocer la trayectoria de una figura influyente del teatro en Cuba.
¿Cuál fue la reacción de los teatristas ante el veto oficial a Nelda Castillo?
Tras el veto oficial, varios teatristas, liderados por el dramaturgo Norge Espinosa, realizaron un acto de desagravio entregando personalmente a Nelda Castillo la distinción del ITI en su casa. Este gesto fue interpretado como un acto de justicia simbólica hacia Castillo, manifestando un rechazo al control estatal sobre la expresión artística. La comunidad teatral celebró la iniciativa de homenajear a Castillo fuera de los canales oficiales.
¿Qué impacto ha tenido el veto a Nelda Castillo en la comunidad artística cubana?
El veto a Nelda Castillo ha generado numerosas reacciones entre artistas y trabajadores del sector teatral, quienes ven la acción como un acto de censura. Ha reforzado la percepción de que el gobierno cubano busca controlar y silenciar la expresión artística independiente. La decisión ha sido vista como una muestra más de las prácticas de control ideológico sobre la cultura en Cuba.
¿Qué representa El Ciervo Encantado en la escena teatral cubana?
El Ciervo Encantado, fundado por Nelda Castillo, es uno de los grupos teatrales más reconocidos en Cuba, caracterizado por la experimentación estética y una crítica aguda de la realidad del país. Recientemente, el grupo anunció su salida de instituciones culturales estatales, en protesta por los mecanismos de control y evaluación. El colectivo es valorado por su enfoque crítico y su contribución significativa a la escena teatral contemporánea en Cuba.
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