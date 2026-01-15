Se cumple un año de la muerte de José El Enano: "Aún duele mucho, mi amigo"

Vídeos relacionados:

Este 15 de enero se cumple un año de la muerte del popular humorista cubano José Ricardo Téllez Fernández, conocido artísticamente como “José El Enano” o “El Chico Bombón”, una de las figuras más queridas del humor cubano dentro y fuera de la Isla.

Téllez fue encontrado sin vida el 15 de enero de 2025 en su apartamento de Miami, según confirmaron en aquel entonces amigos cercanos y colegas del medio artístico. Tenía 56 años.

La noticia causó una profunda conmoción entre sus seguidores y en la comunidad del entretenimiento cubano, que llenó las redes sociales de mensajes de dolor y recuerdos entrañables.

Entre los artistas que expresaron su pesar destacaron Andy Vázquez, Luis Silva (“Pánfilo”) y Alexis Valdés, quienes recordaron a José como un amigo leal y un comediante de gran talento. “Su humor era único, auténtico, profundamente cubano”, escribió Valdés entonces en sus redes.

Este primer aniversario ha traído consigo nuevos homenajes y mensajes de cariño. La humorista Cuquita La Mora compartió una emotiva publicación en la que recordó al fallecido artista:

“Hoy se cumple un año de tu partida y aún duele mucho, mi amigo. Un abrazo fuerte donde quiera que estés. Nunca te olvidaré. La Mostra, como siempre me decías. EPD”, escribió junto a una foto de José El Enano.

Nacido en La Habana el 13 de agosto de 1968, José Téllez se graduó de Diseño Mecánico Industrial en 1988, aunque pronto descubrió que su verdadera vocación estaba en el arte.

Su carrera comenzó en el grupo humorístico Los Hepáticos (1989–1995), continuó en Posdata (1995–2000) y luego en el dúo Humor y Medio (2001–2008), con los que alcanzó gran popularidad.

Además de su trabajo en el teatro y la televisión cubana, Téllez también incursionó en el cine, participando en la película Un Rey en La Habana, dirigida por Alexis Valdés.

Ya radicado en la Florida, se presentó en teatros, centros nocturnos y espacios televisivos como El Gordo y La Flaca, donde fue recordado por su carisma y versatilidad.

Un año después de su partida, el legado de José El Enano continúa vivo en la memoria de su público y de sus compañeros de escena, que siguen recordándolo como uno de los grandes exponentes del humor cubano contemporáneo.