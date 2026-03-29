Alejandro Sanz está enamorado… y no lo está disimulando.
El cantante español sorprendió a sus seguidores al comentar en una publicación de Stephanie Cayo un contundente “No te puedo amar más”, una frase que ha sido interpretada como la confirmación más clara de su relación.
Pero no ha sido un gesto aislado. En los últimos días, Sanz ha ido dejando varios mensajes en las redes de la actriz peruana, llenos de halagos y complicidad. “Espectacular, gordita bella”, escribió en otra de sus fotos, dejando ver que atraviesa un momento muy especial.
La historia entre ambos llevaba semanas dando señales. Desde que comenzaron a surgir rumores, se les ha visto juntos en conciertos de la gira del artista por América Latina, donde no faltaron gestos de cercanía e incluso un beso que terminó circulando en redes.
Aunque en un inicio optaron por mantener la discreción, lo cierto es que ahora los mensajes públicos hablan por sí solos y muestran una relación cada vez más evidente.
Por su parte, Stephanie Cayo ha preferido mantener un perfil más reservado. Sin confirmar directamente el romance, sí ha reconocido que está viviendo algo bonito y que quiere protegerlo. “Es algo que quiero cuidar muchísimo por lo bonito que es”, comentó recientemente.
Entre piropos, corazones y declaraciones que no necesitan más explicación, Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ya no esconden su historia… y la presumen a su manera.
Preguntas frecuentes sobre la relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo confirmó Alejandro Sanz su relación con Stephanie Cayo?
Alejandro Sanz confirmó su relación con Stephanie Cayo al comentar en una publicación de la actriz con la frase "No te puedo amar más". Además, ha dejado varios mensajes de halagos y complicidad en las redes sociales de Cayo, lo que ha sido interpretado como una clara declaración de su romance.
¿Cuál ha sido la reacción de Stephanie Cayo ante la declaración pública de Alejandro Sanz?
Stephanie Cayo ha mantenido un perfil más reservado ante la declaración pública de Alejandro Sanz. Ha reconocido que está viviendo algo bonito y que desea proteger su relación debido a su belleza y significado personal, sin confirmarla directamente.
¿Cómo ha evolucionado la relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo en redes sociales?
La relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ha evolucionado de ser discreta a más pública, con mensajes y gestos de cariño en redes sociales. Desde que surgieron rumores, se les ha visto juntos en conciertos y han compartido interacciones públicas que confirman su cercanía.
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