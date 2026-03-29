Alejandro Sanz está enamorado… y no lo está disimulando.

El cantante español sorprendió a sus seguidores al comentar en una publicación de Stephanie Cayo un contundente “No te puedo amar más”, una frase que ha sido interpretada como la confirmación más clara de su relación.

Pero no ha sido un gesto aislado. En los últimos días, Sanz ha ido dejando varios mensajes en las redes de la actriz peruana, llenos de halagos y complicidad. “Espectacular, gordita bella”, escribió en otra de sus fotos, dejando ver que atraviesa un momento muy especial.

Captura de Instagram

La historia entre ambos llevaba semanas dando señales. Desde que comenzaron a surgir rumores, se les ha visto juntos en conciertos de la gira del artista por América Latina, donde no faltaron gestos de cercanía e incluso un beso que terminó circulando en redes.

Aunque en un inicio optaron por mantener la discreción, lo cierto es que ahora los mensajes públicos hablan por sí solos y muestran una relación cada vez más evidente.

Por su parte, Stephanie Cayo ha preferido mantener un perfil más reservado. Sin confirmar directamente el romance, sí ha reconocido que está viviendo algo bonito y que quiere protegerlo. “Es algo que quiero cuidar muchísimo por lo bonito que es”, comentó recientemente.

Entre piropos, corazones y declaraciones que no necesitan más explicación, Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ya no esconden su historia… y la presumen a su manera.