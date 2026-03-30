Apoyo de China a Cuba vuelve a quedar en donaciones de arroz y declaraciones retóricas

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La embajada china en Cuba publicó este lunes una nueva declaración de respaldo a La Habana, exigiendo a Washington cesar el embargo y prometiendo asistencia, mientras llegaba a la isla un cargamento de más de 15,000 toneladas de arroz donado por Beijing.

Zhu Jingyang, embajador de China en Colombia, difundió el mensaje en la red social X reproduciendo la fórmula diplomática que Beijing repite desde hace meses: "China apoya firmemente a Cuba en la salvaguarda de su soberanía y seguridad y se opone a la injerencia externa".

El texto añade que "China insta a EEUU a que cese de inmediato el bloqueo y las sanciones contra Cuba, así como cualquier forma de coacción o presión", y concluye con la promesa de seguir brindando asistencia a Cuba en la medida de nuestras posibilidades y a nuestra manera.

El mismo día, un acto oficial presidido por la ministra Betsy Díaz Velázquez y el embajador chino Hua Xin recibió el nuevo cargamento de arroz, el más reciente de una serie de envíos escalonados que comenzó en enero.

El patrón se repite con precisión milimétrica desde principios de 2026: declaraciones retóricas de respaldo a la soberanía cubana acompañadas de donaciones de alimentos básicos, mientras las promesas de inversión estructural avanzan con lentitud.

A finales de enero, el presidente Xi Jinping aprobó un paquete de emergencia que incluye 80 millones de dólares en asistencia financiera para equipamiento eléctrico y 60,000 toneladas de arroz como donativo.

Antes de ese anuncio, el 20 de enero, China ya había comprometido un primer programa de 30,000 toneladas de arroz como asistencia alimentaria de emergencia, del que se han producido entregas sucesivas: 4,800 toneladas en enero, 15,600 toneladas el pasado jueves vía el buque Loyalty Hong, y el cargamento de este lunes.

En febrero, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla viajó a Beijing, donde Wang Huning prometió respaldo a la "justa lucha" de Cuba y Rodríguez agradeció el apoyo, asegurando que Pekín y La Habana son hermanos y camaradas.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian ha reiterado mensajes casi idénticos el 10 de febrero, el 12 de marzo y el 25 de marzo, exigiendo en cada ocasión a Washington levantar el embargo de más de sesenta años.

La retórica contrasta con la magnitud de la crisis que atraviesa Cuba: el PIB acumula una contracción del 23% desde 2019, con una proyección de caída adicional del 7.2% en 2026, apagones de más de veinte horas diarias y siete de cada diez cubanos sin poder completar las tres comidas del día.

La deuda soberana de Cuba con China asciende a 4,643 millones de dólares, según datos de AidData, a pesar de que Beijing ya había perdonado 6,000 millones de dólares en deuda previa en 2011.

Los cubanos en redes sociales han respondido con indignación al ciclo de donaciones y discursos: "un país no puede subsistir de limosnas" y migajas tras migajas son expresiones recurrentes que reflejan el abismo entre el discurso oficial de hermandad y la dependencia estructural de donativos de alimentos básicos.