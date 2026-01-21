China al rescate de Cuba: 80 millones de dólares y 60 mil toneladas de arroz aprobadas por Xi Jinping

Vídeos relacionados:

El presidente chino, Xi Jinping, aprobó una nueva ronda de ayuda a la Isla que incluye una asistencia financiera emergente valorada en 80 millones de dólares y un donativo de 60,000 toneladas de arroz, según informó la Presidencia de Cuba.

La información fue trasladada oficialmente al gobernante Miguel Díaz-Canel durante un encuentro en el Palacio de la Revolución con el embajador chino en La Habana, Hua Xin.

De acuerdo con la versión oficial, los fondos estarán destinados a la adquisición de equipamiento eléctrico y a cubrir otras “necesidades urgentes” del país, en un contexto marcado por el colapso del sistema electroenergético nacional y una crisis social que golpea con fuerza a millones de familias.

El propio diplomático chino comunicó que había recibido instrucciones directas de su gobierno para hacer llegar la decisión a las autoridades cubanas, tras una serie de contactos de alto nivel entre funcionarios de ambos países.

En esas conversaciones, reconoció, se abordó la grave situación económica de Cuba y el deterioro del sistema eléctrico, problemas que el discurso oficial vuelve a atribuir al embargo estadounidense.

Más allá de los anuncios, la ayuda llega en un momento especialmente sensible para la población. El arroz, base de la dieta diaria de los cubanos, se ha convertido en un producto cada vez más difícil de conseguir y, cuando aparece, suele hacerlo a precios inalcanzables para muchos salarios.

La llegada de 60,000 toneladas en “modo emergente”, como subrayó la nota oficial, apunta directamente a una crisis alimentaria que ya no se puede ocultar.

Díaz-Canel agradeció el respaldo de Pekín y destacó el estado de las relaciones bilaterales, así como otros proyectos en marcha con apoyo chino, entre ellos iniciativas vinculadas a la energía solar, la transformación digital y la televisión en alta definición.

Sin embargo, para el cubano de a pie, la cuestión es cuánto de esta ayuda se traducirá realmente en alivio concreto para la vida diaria, marcada por la falta de luz, de comida y de expectativas.

La ayuda china se produce, además, en un contexto internacional extremadamente adverso para La Habana. En los últimos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado el tono contra el régimen cubano.

Tras la captura de Nicolás Maduro y el derrumbe del chavismo como sostén económico de la Isla, Trump advirtió que “no habrá más petróleo ni dinero” desde Venezuela y recomendó a las autoridades cubanas “hacer un trato antes de que sea demasiado tarde”.

Poco después, el mandatario fue aún más explícito al afirmar que Cuba “cuelga de un hilo”. En una entrevista televisiva, describió al país como “en grandes problemas” y sugirió que el régimen está cerca de un punto de quiebre, precisamente por la pérdida del apoyo externo que durante años mantuvo con vida al sistema.

Aunque reconoció que el colapso se ha pronosticado muchas veces, dejó una frase que resuena con fuerza dentro y fuera de la Isla: “Creo que están bastante cerca”.

Sin el petróleo venezolano, Cuba ha tenido que buscar combustible en mercados lejanos, incluso en África, mientras los apagones se extienden hasta 20 horas diarias en algunas provincias. Hospitales funcionando a medias, familias cocinando con carbón y protestas nocturnas reprimidas forman parte de un escenario que recuerda a los peores momentos del Período Especial.