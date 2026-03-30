Un video compartido por la usuaria @its.lennyta está emocionando a miles de personas en redes sociales. En él se ve su regreso a Cuba y, sobre todo, el momento en que se reencuentra con su familia.

Todo ocurre al llegar a casa. Apenas llega a la entrada, los abrazos no se hacen esperar y la emoción se desborda en cuestión de segundos. Pero quien más ha llamado la atención es su madre.

Al verla, la mujer no puede contenerse. Entre lágrimas, gritos y abrazos, termina prácticamente sin poder sostenerse.

Es un momento crudo, muy real, de esos que no necesitan explicación y que conectan de inmediato con cualquiera que haya vivido la distancia.

La propia creadora reaccionó en los comentarios al impacto del video y dejó una frase que resume lo vivido: “Ay mi vida, yo no voy más de sorpresa porque de verdad que pobrecita, ella no se lo esperaba”, escribió.

En los comentarios, la reacción ha sido igual de intensa. Sobran los corazones, las caritas llorando y los mensajes de bendiciones, reflejando cuánto ha tocado este reencuentro a quienes lo han visto.

Este tipo de escenas, cada vez más comunes en redes, ponen rostro a una realidad que muchos cubanos conocen bien: la separación, la emigración y lo que significa volver a casa.

Un video sencillo, pero con una carga emocional tan fuerte que termina diciendo mucho más de lo que parece.