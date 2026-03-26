Tras años sin verse, Kenny Robert presenta en redes a alguien muy especial en su vida

El influencer cubano Kenny Robert sorprendió este jueves a sus seguidores con uno de los videos más emotivos que ha publicado en mucho tiempo: el reencuentro con su abuela, quien lo visitó después de aproximadamente tres o cuatro años sin verse en persona.

En el clip publicado en Instagram con la descripción "Feliz con mi abuelita", Kenny abre la cámara con toda la emoción del mundo: "Mi gente, les quiero presentar a alguien muy, muy, muy especial. A mi abuela que vino de visita. El amor mío".

Pero la verdadera estrella del video resultó ser la abuela. Con una naturalidad y una gracia que conquistaron a los seguidores del influencer, recordó que desde pequeño su nieto le anunciaba su destino: "Yo voy a ser famoso, abuela". Y ella, sin creerle demasiado, le respondía: "¿Qué famoso es usted, lo que es fanoso?".

La vida, sin embargo, le dio la razón a Kenny. Su abuela contó que en su trabajo ya todos la conocen por ser la abuela del influencer: "Florita y Kenny, ¿cómo está? Ay, mi hija está loco con él. Loco con Kenny". Y remató con orgullo: "Mira que la gente conoce a Kenny".

El video acumuló rápidamente más de 4,200 vistas, 1,529 likes y 169 comentarios, cifras que reflejan el cariño que la comunidad cubana le tiene a este tipo de momentos auténticos y cercanos.

El reencuentro toca una fibra muy sensible entre los cubanos en el exilio. La separación familiar es una de las realidades más duras de la emigración masiva de los últimos años: muchos llevan años sin abrazar a sus padres, abuelos o hijos, separados por distancias, costos de viaje y trámites migratorios interminables.

Por eso el video de Kenny junto a su abuela tuvo algo diferente. Porque detrás del influencer que hace reír a miles, hay un nieto que llevaba años esperando este abrazo.