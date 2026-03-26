Tras años sin verse, Kenny Robert presenta en redes a alguien muy especial en su vida

El influencer cubano Kenny Robert sorprendió este jueves a sus seguidores con uno de los videos más emotivos que ha publicado en mucho tiempo: el reencuentro con su abuela, quien lo visitó después de aproximadamente tres o cuatro años sin verse en persona.
En el clip publicado en Instagram con la descripción "Feliz con mi abuelita", Kenny abre la cámara con toda la emoción del mundo: "Mi gente, les quiero presentar a alguien muy, muy, muy especial. A mi abuela que vino de visita. El amor mío".
Pero la verdadera estrella del video resultó ser la abuela. Con una naturalidad y una gracia que conquistaron a los seguidores del influencer, recordó que desde pequeño su nieto le anunciaba su destino: "Yo voy a ser famoso, abuela". Y ella, sin creerle demasiado, le respondía: "¿Qué famoso es usted, lo que es fanoso?".
La vida, sin embargo, le dio la razón a Kenny. Su abuela contó que en su trabajo ya todos la conocen por ser la abuela del influencer: "Florita y Kenny, ¿cómo está? Ay, mi hija está loco con él. Loco con Kenny". Y remató con orgullo: "Mira que la gente conoce a Kenny".
El video acumuló rápidamente más de 4,200 vistas, 1,529 likes y 169 comentarios, cifras que reflejan el cariño que la comunidad cubana le tiene a este tipo de momentos auténticos y cercanos.
El reencuentro toca una fibra muy sensible entre los cubanos en el exilio. La separación familiar es una de las realidades más duras de la emigración masiva de los últimos años: muchos llevan años sin abrazar a sus padres, abuelos o hijos, separados por distancias, costos de viaje y trámites migratorios interminables.
Por eso el video de Kenny junto a su abuela tuvo algo diferente. Porque detrás del influencer que hace reír a miles, hay un nieto que llevaba años esperando este abrazo.
Preguntas Frecuentes sobre el Reencuentro de Kenny Robert con su Abuela
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¿Quién es la persona especial que Kenny Robert presentó en redes sociales?
Kenny Robert presentó a su abuela en un emotivo video en Instagram, marcando su reencuentro después de varios años sin verse.
¿Por qué el video del reencuentro de Kenny Robert con su abuela ha sido tan significativo para la comunidad cubana?
El video ha tocado una fibra sensible entre los cubanos en el exilio, ya que la separación familiar es una de las realidades más duras de la emigración. Muchos cubanos llevan años sin poder abrazar a sus seres queridos debido a distancias y dificultades económicas.
¿Cómo reaccionaron los seguidores de Kenny Robert al video del reencuentro con su abuela?
El video rápidamente acumuló más de 4,200 vistas, 1,529 likes y 169 comentarios, reflejando el cariño y la emoción que generó entre la comunidad que sigue al influencer, apreciando momentos auténticos y cercanos.
¿Cuánto tiempo llevaba Kenny Robert sin ver a su abuela antes de este reencuentro?
Kenny Robert llevaba aproximadamente tres o cuatro años sin ver a su abuela antes de este emotivo reencuentro.
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