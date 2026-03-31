Muere cubana tras caer al agua y ser impactada por su propia lancha fuera de control en Miami

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Claudia Balmaseda Orellanes, de 33 años, perdió la vida el pasado sábado tras un violento accidente náutico en la Bahía de Biscayne, un hecho que ha dejado conmocionados a quienes la conocían dentro y fuera de la comunidad migrante.

Según informaron autoridades de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), la mujer viajaba como pasajera en una embarcación de 27 pies cuando, por causas aún bajo investigación, tanto ella como el operador del bote fueron lanzados al agua, de acuerdo con un reporte de CBS News.

La embarcación, sin control, continuó en movimiento y terminó impactándolos. Balmaseda fue encontrada sin vida en el agua, mientras que el conductor, identificado como Neil D. Schwabe, de 54 años, fue rescatado con heridas y trasladado en helicóptero a un hospital.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:40 de la mañana, en una zona cercana a West Point, en aguas frecuentadas por embarcaciones recreativas. Un video difundido posteriormente muestra la lancha girando en círculos sin nadie a bordo, segundos antes de que las autoridades lograran detenerla, una escena que evidencia la violencia del suceso, informó Telemundo 51.

Pero más allá de los detalles del accidente, lo que más ha impactado es la historia personal de la víctima. Balmaseda había emigrado desde Cuba hacía apenas tres años en busca de una vida mejor. Trabajaba como agente de seguros y llevaba una rutina marcada por el esfuerzo y la disciplina, según contó a NBC Miami su compañera de vivienda, Mayra Echevarría.

“Se levantaba todas las mañanas a las siete, iba a trabajar y regresaba por la tarde. Era una persona responsable, siempre saludaba con una sonrisa”, recordó. “La extraño mucho, no puedo creer que algo así le haya pasado tan rápido, tan joven”, relató.

La tragedia ocurre además en un contexto preocupante: es el segundo accidente náutico mortal en la bahía de Biscayne en menos de una semana. Días antes, un padre murió y su hijo resultó gravemente herido en un choque con fuga en la misma zona, lo que ha encendido las alarmas sobre la seguridad en estas aguas.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente y han reiterado la importancia de usar chalecos salvavidas y tomar medidas de precaución antes de salir al mar.

Mientras tanto, la comunidad cubana en el sur de Florida lamenta la pérdida de una joven que, como muchos, había dejado la isla persiguiendo oportunidades y terminó encontrando un destino trágico lejos de casa.