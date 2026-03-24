Estados Unidos envía condolencias a Colombia por fallecidos en avión militar

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El Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) expresó sus condolencias a las fuerzas armadas colombianas tras el accidente de un avión militar C-130H Hércules que se estrelló al despegar del aeropuerto de Caucayá, en Puerto Leguízamo, Putumayo, dejando al menos 8 muertos y 83 heridos.

El general Francis L. Donovan, comandante de SOUTHCOM, publicó un mensaje oficial en la red social X en nombre de la institución: "En nombre del Comando Sur de EE.UU., el Sargento Mayor Rodríguez y yo extendemos nuestras sinceras condolencias a las familias y compañeros de todos los afectados por la trágica pérdida que sufrieron hoy las fuerzas armadas colombianas". El mensaje cerró con "Semper Fidelis".

El accidente ocurrió el lunes cuando la aeronave, con matrícula FAC1016, transportaba 125 personas —114 pasajeros, en su mayoría soldados, y 11 tripulantes— y cayó aproximadamente a dos kilómetros del aeropuerto tras sufrir una falla inmediatamente después del despegue. El impacto provocó un incendio que destruyó la aeronave.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Carlos Fernando Silva Rueda, confirmó que "tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra, a un par de kilómetros del aeropuerto", sin precisar las causas. El Ministerio de Defensa descartó un acto terrorista y calificó el hecho como un "accidente trágico" y "profundamente doloroso para el país", en palabras del ministro Pedro Arnulfo Sánchez.

El gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, reportó 8 fallecidos y 83 heridos, de los cuales 14 se encontraban en estado crítico. Los primeros auxilios fueron prestados por residentes locales que trasladaron a los heridos en motocicletas, ante las dificultades de acceso a la zona. Posteriormente, la Fuerza Aeroespacial envió dos aviones con 74 camas para trasladar a los heridos a hospitales en Bogotá y otras ciudades.

El presidente Gustavo Petro aprovechó el incidente para señalar los retrasos en la modernización de la flota de aviones militares, atribuyéndolos a "dificultades burocráticas". La flota colombiana de estos aparatos, adquiridos de segunda mano de Estados Unidos e Italia, ha sido objeto de debate por su antigüedad. El aeropuerto de Caucayá, con una pista de apenas 1.200 metros, representa además un desafío operativo para aeronaves de gran porte como el Hércules.

El general Donovan, quien asumió el mando de SOUTHCOM el 5 de febrero de 2026 tras ser nominado por el presidente Trump y confirmado por el Senado, destacó en su mensaje el sacrificio de los militares: "Somos constantemente recordados de los riesgos que asumen nuestros combatientes cuando se comprometen con una vida de servicio a la patria". Colombia es uno de los aliados más importantes de Estados Unidos en la región, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional.