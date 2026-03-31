Los detalles dicen más que mil palabras, y esta vez no pasaron desapercibidos. Una historia de preguntas y respuestas publicada por La Dura terminó llamando la atención de sus seguidores por un detalle muy concreto.
Todo comenzó cuando la influencer respondió a un comentario que le había dejado su pareja, Jorge Carlos Pajón, en el que la llamaba “mi reina bella”. Lejos de ignorarlo, decidió reaccionar mostrando una imagen que no pasó inadvertida.
En la foto se ve el brazo de Pajón con varios tatuajes, pero lo que realmente destaca es una frase escrita a bolígrafo: “Diliamne, mi beba”, en clara referencia a La Dura, cuyo nombre real es Diliamne Jouve.
Junto a la imagen, la influencer dejó claro el momento que vive en su relación al asegurar que su pareja la trata “como a una reina”. “Quédate con quien te dedique canciones y te trate como si llevaras puesta una corona en la cabeza”, añadió.
Como suele pasar con todo lo que comparte La Dura, el gesto no pasó desapercibido y volvió a poner a la pareja en el centro de la conversación en redes, donde cada interacción entre ambos genera reacciones entre sus seguidores.
Cabe recordar que hace apenas unos días la creadora de contenido estuvo en Bahamas junto a Jorge Carlos Pajón, en una escapada en la que ambos terminaron de confirmar su relación al compartir fotos y videos juntos en redes sociales.
Preguntas frecuentes sobre La Dura y su relación con Jorge Carlos Pajón
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo demuestra Jorge Carlos Pajón su amor por La Dura?
Jorge Carlos Pajón demuestra su amor por La Dura a través de gestos románticos y detalles significativos, como escribir su nombre "Diliamne, mi beba" en su brazo. La Dura ha resaltado que su pareja la trata "como a una reina".
¿Dónde pasaron sus últimas vacaciones La Dura y Pajón?
La Dura y Jorge Carlos Pajón pasaron sus vacaciones en las Bahamas, disfrutando de un entorno paradisíaco con playas y piscinas, además de compartir momentos en familia con la hija de La Dura.
¿Cómo han reaccionado las redes sociales a la relación de La Dura y Jorge Carlos Pajón?
La relación de La Dura y Jorge Carlos Pajón ha generado reacciones mixtas en las redes sociales. Muchos seguidores celebran su felicidad y la ven más plena que nunca, mientras que otros critican la exposición de su relación y la comparan con su romance anterior con Jacob Forever.
¿Cuándo hicieron oficial su relación La Dura y Jorge Carlos Pajón?
La Dura y Jorge Carlos Pajón hicieron oficial su relación el 14 de febrero de 2026, Día de San Valentín, mediante publicaciones románticas en redes sociales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.