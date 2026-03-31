Los detalles dicen más que mil palabras, y esta vez no pasaron desapercibidos. Una historia de preguntas y respuestas publicada por La Dura terminó llamando la atención de sus seguidores por un detalle muy concreto.

Todo comenzó cuando la influencer respondió a un comentario que le había dejado su pareja, Jorge Carlos Pajón, en el que la llamaba “mi reina bella”. Lejos de ignorarlo, decidió reaccionar mostrando una imagen que no pasó inadvertida.

En la foto se ve el brazo de Pajón con varios tatuajes, pero lo que realmente destaca es una frase escrita a bolígrafo: “Diliamne, mi beba”, en clara referencia a La Dura, cuyo nombre real es Diliamne Jouve.

Junto a la imagen, la influencer dejó claro el momento que vive en su relación al asegurar que su pareja la trata “como a una reina”. “Quédate con quien te dedique canciones y te trate como si llevaras puesta una corona en la cabeza”, añadió.

Captura de Instagram / La Dura

Como suele pasar con todo lo que comparte La Dura, el gesto no pasó desapercibido y volvió a poner a la pareja en el centro de la conversación en redes, donde cada interacción entre ambos genera reacciones entre sus seguidores.

Cabe recordar que hace apenas unos días la creadora de contenido estuvo en Bahamas junto a Jorge Carlos Pajón, en una escapada en la que ambos terminaron de confirmar su relación al compartir fotos y videos juntos en redes sociales.