Taxi queda calcinado tras aparatoso incendio en plena calle de La Habana

Un taxi quedó completamente calcinado tras incendiarse este miércoles en la intersección de Concha y Melones, en La Habana, según imágenes difundidas en redes sociales por testigos del hecho.

El vehículo fue consumido por las llamas en cuestión de minutos, quedando reducido a su estructura metálica, mientras fuerzas del Cuerpo de Bomberos acudían al lugar para controlar el fuego.

Grupo de Facebook 'Accidentes Buses & Camiones' / Richard Oliva

Aunque hasta el momento no se reportan víctimas fatales ni heridos graves, el siniestro generó alarma entre vecinos y transeúntes.

Varias personas se congregaron en la zona mientras se desarrollaban las labores de extinción, en un escenario que evidencia la rapidez con la que este tipo de incidentes puede escalar.

Este caso se suma a otros registrados en años recientes en Cuba, donde incendios de autos han estado vinculados principalmente a fallas técnicas.

Reportes de CiberCuba documentan episodios similares entre 2024 y 2025, como el de un Chevrolet que ardió tras un presunto cortocircuito mientras hacía cola para combustible, o el incendio de una camioneta en el Wajay, asociado al deterioro del parque vehicular.

Incluso vehículos más modernos han sufrido siniestros en plena vía pública, aunque con saldo limitado a daños materiales.

La recurrencia de estos hechos apunta a un problema estructural: el envejecimiento del parque automotor, la escasez de piezas de repuesto y las reparaciones improvisadas, factores que elevan el riesgo de fallas eléctricas o mecánicas.

A ello se suma el uso intensivo de vehículos en condiciones precarias, muchas veces sin mantenimiento adecuado.

Aunque en 2026 no se reporta un aumento significativo de incendios de autos particulares, episodios como este refuerzan la preocupación sobre la seguridad del transporte en la isla.

La prevención, el control técnico y el acceso a recursos para el mantenimiento siguen siendo desafíos pendientes en un contexto marcado por limitaciones económicas y materiales.