"Cuba es una prisión": hombre suplica a Trump ayuda tras perder su casa en un incendio

Un hombre cubano grabó este lunes un video desde las ruinas de su casa destruida por un incendio en La Habana y lanzó un desesperado llamado al presidente Donald Trump para que intervenga y ayude a cambiar el sistema político en Cuba.

El video, publicado por la periodista Oliya Scootercaster en la red social X, muestra al hombre de pie entre los escombros de su hogar, sin posibilidad de reconstruirlo porque en Cuba no hay materiales ni suministros disponibles.

El déficit de viviendas en Cuba supera las 929,000 unidades, una crisis que deja a miles de familias sin opciones ante tragedias como esta.

"Nosotros queremos que Trump, presidente de Estados Unidos, tome una medida que pueda ayudar a Cuba. Cubanos, nosotros queremos libertad, queremos libertad, trabajo, que cambie el sistema político", expresó el hombre visiblemente afectado desde los restos de su vivienda.

Este tipo de llamados a Trump desde la isla no son nuevos. Recientemente, habaneros amanecieron con carteles que decían Confiamos en Donald Trump y Viva Trump, Cuba Primero, una muestra del creciente deseo de cambio entre la población cubana.

El propio Trump ha enviado señales al régimen cubano, advirtiendo que en poco tiempo, va a fracasar, y estaremos allí, palabras que han resonado con fuerza entre quienes, desde dentro de la isla, claman por una intervención internacional.

La represión contra quienes se atreven a alzar la voz sigue siendo una constante. Según organizaciones de derechos humanos, el hombre que aparece en el video ya ha sido encarcelado antes por expresar sus opiniones.

Además, Cubalex reportó al menos 14 detenidos en relación con protestas recientes, evidenciando el alto costo que pagan los cubanos por reclamar sus derechos.