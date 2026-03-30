"Cuba es una prisión": hombre suplica a Trump ayuda tras perder su casa en un incendio

Un hombre cubano grabó este lunes un video desde las ruinas de su casa destruida por un incendio en La Habana y lanzó un desesperado llamado al presidente Donald Trump para que intervenga y ayude a cambiar el sistema político en Cuba.
El video, publicado por la periodista Oliya Scootercaster en la red social X, muestra al hombre de pie entre los escombros de su hogar, sin posibilidad de reconstruirlo porque en Cuba no hay materiales ni suministros disponibles.
El déficit de viviendas en Cuba supera las 929,000 unidades, una crisis que deja a miles de familias sin opciones ante tragedias como esta.
"Nosotros queremos que Trump, presidente de Estados Unidos, tome una medida que pueda ayudar a Cuba. Cubanos, nosotros queremos libertad, queremos libertad, trabajo, que cambie el sistema político", expresó el hombre visiblemente afectado desde los restos de su vivienda.
Este tipo de llamados a Trump desde la isla no son nuevos. Recientemente, habaneros amanecieron con carteles que decían Confiamos en Donald Trump y Viva Trump, Cuba Primero, una muestra del creciente deseo de cambio entre la población cubana.
El propio Trump ha enviado señales al régimen cubano, advirtiendo que en poco tiempo, va a fracasar, y estaremos allí, palabras que han resonado con fuerza entre quienes, desde dentro de la isla, claman por una intervención internacional.
La represión contra quienes se atreven a alzar la voz sigue siendo una constante. Según organizaciones de derechos humanos, el hombre que aparece en el video ya ha sido encarcelado antes por expresar sus opiniones.
Además, Cubalex reportó al menos 14 detenidos en relación con protestas recientes, evidenciando el alto costo que pagan los cubanos por reclamar sus derechos.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis en Cuba y el Llamado a Donald Trump
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el hombre cubano pide ayuda a Donald Trump?
El hombre cubano pide ayuda a Trump debido a la desesperada situación de escasez y falta de libertad en Cuba. Tras perder su casa en un incendio y no tener acceso a materiales para reconstruirla, hace un llamado al expresidente de Estados Unidos para que intervenga y ayude a cambiar el sistema político en la isla.
¿Cuál es la situación actual de la vivienda en Cuba?
La situación de vivienda en Cuba es crítica con un déficit que supera las 929,000 unidades. Muchas familias viven en condiciones precarias, sin opciones para reparar o reconstruir sus hogares debido a la falta de materiales y el abandono estatal.
¿Qué ha dicho Donald Trump sobre la situación en Cuba?
Donald Trump ha declarado que el régimen cubano fracasará pronto y que Estados Unidos estará allí para intervenir. Este mensaje ha provocado una mezcla de esperanza y escepticismo entre los cubanos que desean un cambio político en la isla.
¿Cómo afecta la crisis energética a la vida diaria en Cuba?
La crisis energética en Cuba ha llevado a apagones prolongados y al colapso de servicios esenciales. La falta de petróleo ha paralizado el transporte, aumentado los apagones y afectado gravemente la calidad de vida de los cubanos, sumidos en una lucha diaria por agua, comida y electricidad.
¿Qué opinan los cubanos sobre la posible intervención de Estados Unidos?
La opinión entre los cubanos sobre una intervención estadounidense está dividida entre la esperanza y el temor. Algunos ven a Trump como una figura que podría facilitar el cambio político, mientras otros temen que las intervenciones externas aumenten el sufrimiento de la población sin garantías de libertad real.
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