Denuncia de madre de joven preso por el 11J: "Hoy entendí que no te veré hasta que seas libre"

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Jenni M. Taboada publicó el sábado en su perfil público de Facebook un mensaje desgarrador tras visitar la prisión Combinado del Este en La Habana, donde su hijo Duannis Dabel León Taboada, preso político del 11J, lleva casi cinco años encarcelado.

"¿Cuál es el remedio para cuando el alma sangra?... Tres meses sin verte, hijo de mi vida. Hoy entendí que no te veré más hasta que seas libre... Hoy fue su visita y solo entré alimentos; no lo vi", escribió la madre, acompañando el texto con una fotografía propia en la que su expresión refleja tristeza y el símbolo de Libertad.

Captura de Facebook/Jenni M Taboada

Según reportes de febrero de este año, Duannis se niega voluntariamente a recibir visitas familiares, llamadas y otros beneficios penitenciarios como forma de protesta silenciosa por su liberación, lo que explicaría la imposibilidad del reencuentro.

Duannis Dabel León Taboada tiene 24 años y fue arrestado el 16 de julio de 2021, cinco días después de las históricas protestas del 11 de julio, en el municipio Diez de Octubre, en La Habana.

Fue condenado inicialmente a 21 años de prisión por sedición, acusado de daños a una patrulla policial. Tras un proceso de casación, la sentencia fue reducida a 14 años. Su familia sostiene que solo protestó pacíficamente.

El historial de represalias contra la familia es extenso. En julio de 2025, Duannis inició una huelga de hambre que duró 12 días en el Combinado del Este; la depuso el 30 de julio tras recibir la visita de su madre. En agosto de ese año fue castigado por las autoridades penitenciarias, y un mes después, cinco mujeres agredieron a su hermana en La Habana. En febrero de 2026, un oficial lo golpeó y fue trasladado a celda de castigo.

El 19 de enero de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Duannis y su madre, reconociendo riesgos graves e irreparables para sus vidas, integridad y salud. Las medidas se extendieron también a Jenni M. Taboada por las amenazas que ha recibido de agentes de la Seguridad del Estado.

El testimonio de la madre llega tres días después de que el régimen cubano anunciara un indulto de 2,010 reclusos, presentado como gesto humanitario en Semana Santa.

Sin embargo, ese indulto excluye expresamente a los condenados por "delitos contra la autoridad", categoría bajo la cual fueron procesados la mayoría de los presos del 11J, incluido Duannis.

Organizaciones de derechos humanos contabilizan cifras alarmantes: Justicia 11J registra al menos 760 presos políticos en Cuba, 358 de ellos del 11J, mientras Prisoners Defenders eleva la cifra total a 1,214.